Bývalá manželka českého expremiéra oslávila päťdesiatku.

Bývalá manželka českého expremiéra Jiřího Paroubka oslávila životné jubileum. Päťdesiatročná Petra Paroubková sa preslávila dnes už zľudoveným výrokom, že na bývalom mužovi ju najviac upútal jeho sexy mozog.

Slovenka prezradila, čo stojí za jej mladistvým vzhľadom a kam by sa najradšej presťahovala.

Paroubková sa v päťdesiatke nechce hrať na mladú dvadsiatničku. „Vek je iba číslo, ale predstierať v päťdesiatke, že mám dvadsať, to sa mi zdá smiešne. Nemám žiadne plastiky ani iné kozmetické úpravy, aj keď ich neodsudzujem. Je na každom z nás, čo so svojim telom urobí. Používam kvalitnú bioceutickú kozmetiku, na ktorú nedám dopustiť," prezradila svoj recept na mladistvý vzhľad pre český web extra.cz.

Dodala, že nevie skoncovať s pitím coca-coly, ktorú si dopraje každé ráno. „Tohto zlozvyku sa neviem zbaviť, no inak sa stravujem zdravo. Celé leto sa potápam. Mám dobré gény, lebo každú zimu športujem menej, ako si v lete zaumienim," priznala Paroubková.

Na veľké oslavy si veľmi nepotrpí. „Narodeniny ani sviatky vo všeobecnosti veľmi neoslavujem, teda tie moje. Iným rada urobím radosť. Desia ma ľudia, ktorí čakajú, kým im zavoláte a zablahoželáte, inak sa naštvú. Ja to mám naopak. Neočakávam gratulácie ani darčeky," popísala rodáčka z Nitry, podľa ktorej to dobre vedia aj jej najbližší.

Paroubková sa iba nedávno vrátila z gréckeho ostrova Ithaka, kde jej spoločnosť robila dcéra. Netají sa, že do milovaného Grécka by sa raz chcela nadobro odsťahovať. Ešte počas manželstva s Paroubkom si na Ithake kúpili letný dom. Petra Paroubková tam už navyše pracovala ako delegátka, po grécky aj hovorí.

„S dcérou sme tam boli dosť dlho, iba prednedávnom sme sa vrátili. Letný domček už nemáme od roku 2017, ten sme predali," vysvetlila českému Expresu.

Ako dodala, dúfa, že do Grécka sa vrátia čo najskôr. „Raz snáď zostanem v Grécku natrvalo. Mám tam rodinu, páči sa mi miestne počasie a more. Mať možnosť ísť sa po práci okúpať je veľmi príjemné," dodala s tým, že by si dokázala predstaviť aj život na českom vidieku.