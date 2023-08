Dagmer Patrasová sa stiahla po kauze autonehody pod vplyvom alkoholu do úzadia. Najnovšie prekvapila. Odchod od Felixa?

Česká herečka a speváčka Dagmar Patrasová (67) sa po škandáloch zo súkromia stiahla od úzadia. Potom, čo bola koncom júna obžalovaná za šoférovanie pod vplyvom alkoholu sa vyhýba spoločnosti. Jej taliansky priateľ je stále v hre. Zvažuje odchod od manžela Felixa Slováčka?

Leto sa pre Patrasovú nezačalo najlepšie. Minuloročná nehoda, pri ktorej bola pod vplyvom alkoholu sa nezamietla pod koberec a polícia ju označila za trestný čin. Štátny zástupca pre Prahu 10 Richard Houdek podal na Dádu obžalobu. Väčšinu času tak trávi bývalá detská hviezda doma.



Veľa času netrávi ani s manželom Felixom Slováčkom. Ten je momentálne pracovne zaneprázdnený. "Manžel má opäť pracovný kolotoč a naše termíny sa bohužiaľ nedali zladiť,“ cituje herečku portál TN CZ.



Hudobník však nie je jediným mužom v jej živote. Po dlhoročnom vzťahu s Lucii Gelemovou sa ich vzťah dosť unavil. Dagmar Patrasová taktiež nezabudla na svojho dlhoročného talianskeho priateľa Vita. Toto leto sa s ním chce ešte dokonca stretnúť.



"Plánovala som ísť do Talianska, ale potom nastali obrovské horúčavy, tak som to prehodnotila. Chystám sa tam na jeseň,“ priznala známa čiernovláska. "Teším sa veľmi. My sme s Vitom v neustálom kontakte a denne si voláme,“ dodala na záver. Prežije jej taliansky vzťah jej ťažko skúšané manželstvo s Felixom?