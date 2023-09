Elena Podzámska opäť šokuje fanúšikov. Tentoraz sa odfotila pri intímnostiach s mladíkom s kontroverznou minulosťou.

I keď sa tak často neobjavuje na televíznych obrazovkách, napriek tomu dokáže okolo seba urobiť poriadne veľký rozruch. Nie je to tak dávno, čo Eňa Podzámska prekvapila fanúšikov tým, že sa objavila v programe Bez servítky. Tam spolu s kamarátom Lacym navarila menu, ktoré u jeho súperov nezaznamenalo veľký úspech. No viac ako sklamanie súťažiacich zarezonovalo správanie tejto dvojice počas prípravy jedál. Tak ako poznamenali niektorí fanúšikovia v komentároch pod videami na sociálnych sieťach, Eňa i Lacy vyzerali, ako keby si počas prípravy hrkli riadnu dávku ginu, ktorý mal ísť do dezertu. Neskôr týždenník PLUS 7 DNÍ priniesol, že kedysi slávna herečka dala brandži zbohom a radšej sa zamestnala v jednom z bežných obchodný reťazcov.

Teraz sa Podzámska na sociálnych sieťach prezentuje v spoločnosti podivína, ktorý má za sebou kontroverznú minulosť. Herečka zverejnila fotografiu, na ktorej sa polonahá túli k mladíkovi, ktorý je taktiež vyzlečený, a dáva mu bozk na líce. FOTO TU

Aký je medzi nimi vzťah a pri akej príležitosti vznikol tento záber, nie je úplne jasné. Pod príspevkom pribudli od jej kamarátov komentáre plné srdiečok a jeden sa jej otvorene spýtal, či je to erotika v priamom prenose. Herečka na to odpovedala jednoducho „áno“ a k tomu pridala trojicu vysmiatych smajlíkov.

Mladíkom v jej spoločnosti je herec Martin Durkáč. Venuje sa najmä muzikálom a hral aj v niekoľkých predstaveniach v SND. Príležitostne sa objavil v niekoľkých slovenských seriáloch ako Pán profesor, Ministri a Oteckovia. Viac ako svojím hereckým talentom sa však preslávil smutnou udalosťou, ktorá sa udiala pred necelým rokom.

V novembri 2022 v Durkáčovom byte objavili telo ďalšieho mladého herca Michala Godára. Podľa informácií niektorých médií vraj mali v minulosti tvoriť pár. V prvom momente Martin tvrdil, že jeho priateľ nevedel dýchať a vyvracal krv. Snažil sa ho vraj oživovať, ale nepodarilo sa mu ho zachrániť. Niekoľko týždňov od tragickej udalosti však prišiel šokujúci zvrat. Polícia obvinila Durkáča zo zabitia a ďalej ho vyšetruje na slobode.

V Eninej spoločnosti sa tak objavil ďalší kontroverzný muž. Zatiaľ čo Lacy pôsobil na televíznej obrazovke len ako nezodpovedný chlap, Durkáč toho má na rováši oveľa viac. Ani to však Podzámskej nezabránilo tomu, aby zverejnila takúto intímne pôsobiacu fotku v jeho spoločnosti.

