Soukup zavesil na sociálnu sieť novú FOTO Agáty, všetci len krútili hlavou. To vážne vyzerá už takto? Jeho slová nemajú chybu.

Keď Jaromír Soukup a Agáta Hanychová ukončili vysielanie svojej spoločnej šou Agáta Jaromíra Soukupa, ich fanúšikovia spozorneli. A keď tak Agáta, ako aj Jaromír prestali na sociálnej sieti zverejňovať spoločné fotky či zdieľať fotky toho druhého, už aj trochu znervózneli a začali sa obávať najhoršieho, a síce toho, že aj tento vzťah sa skončí tak, ako všetky ostatné Agátine vzťahy, ktoré mala od rozchodu s Jakubom Prachařom.



Lenže teraz je situácia iná, Agáta čaká so Soukupom svoje tretie dieťa... Okrem toho, po náhlom a nečakanom konci spoločnej šou Soukupa a Agáty sa na TV Barrandov začala objavovať nová šou Holčičky, ktorú pripravuje iba Agáta a pozýva si tam svojich hostí, zväčša kamarátky. To bol síce istý pozitívny signál, že sa to medzi ňou a Soukupom ešte neskončilo. Napokon však naveľa zareagovala aj samotná Agáta, keď pre portál extra.cz potvrdila, že so Soukupom ešte stále sú spolu, hoci na jej sociálnych sieťach sa už neobjavuje: „Nedávam tam teraz skoro nič, ale sme samozrejme spolu.“



A teraz sa ozval aj samotný Soukup, ktorý na svojom účte na sociálnej sieti zverejnil novú fotku tehotnej Agáty. Keď ju zbadáte, budete len nechápavo krútiť hlavou. Pozrite, ako tam Agáta vyzerá, toto je ako možné? A keď si prečítate, čo k tej fotke Soukup napísal, nebudete chápať už vôbec... Kde sa také niečo v ňom vôbec vzalo...