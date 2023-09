Poznal každého a všetci poznali jeho.

Svet spoločenskej a umeleckej smotánky osirel. Fotograf Ctibor Bachratý, ktorý bol celé desaťročia jej súčasťou, ako šesťdesiatosem ročný skonal. Podľa našich informácii dodýchal na jednotke intenzívnej starostlivosti Univerzitnej nemocnice v Bratislave, kde ho hospitalizovali po prekonaní mozgovej príhody.

Poznal každého

„Poznal každého a všetci poznali jeho. Dúfam, že mu niekto spraví veľkú výstavu na ktorej sa stretne celé umelecké Slovensko,“ napísala na adresu významného fotografa Tereza Nvotová.

Posledná rozlúčka s Ctiborom Bachratým prebehla v obradnej sieni Krematória v Bratislave a hoci nemal rád sociálne siete, priatelia tam na neho spomínajú a píšu odkazy na onen svet.

So svojim neodmysliteľným fotoaparátom zvečnil predstavenia snáď všetkých divadiel a festivalov, no stretávali sme ho aj na šoubiznisových párty. „Nikto netušil, že fotografuješ utiahnutý na stoličke a výsledok? Vždy nádhera! Nielen tam, ale všade si pracoval tak, aby ťa nevnímali účinkujúci ani publikum. Proste fotil si ako Ctibor Bachratý. Táto veta bude do budúcnosti pre fotografov značkou najvyššej kvality,“ vyznal sa na jeho adresu Peter Ilčík.

Ctibor Bachratý sa do umeleckej histórie zapísal aj ako fotograf posledného koncertu Milana Lasicu a niekdajšia riaditeľka televízie Markíza Zuzana Ťapáková si na neho zaspomínala aj ako na fotografa eventov tejto modrožltej televízie.

Delonov fotograf

„Poznali sme sa najmenej tridsať rokov. Bol to výnimočný človek a skvelý kamarát. Miloval život, bol vždy plný optimizmu a radosti. Cez svoje videnie a fotoaparát nám celé roky sprostredkúval umelecké zážitky. Venoval sa najmä oblasti kultúry, ale vždy sa sústreďoval najmä na ľudí, cez ktorých nám ukazoval svet. Alainovi Delonovi urobil niekoľko civilných momentiek a keď sme mu ich poslali, vypýtal si na Ctibora kontakt. Vraj by rád poznal človeka, ktorý ho tak originálne odfotil. Neviem, či sme ho tu u nás my vôbec dokázali doceniť. On sa totiž nikde nepresadzoval, bol to jeden z najskromnejších a najlepších ľudí, ktorých som v živote stretla,“ vyznala sa dnes riaditeľka sekcie marketingu RTVS Zuzana Ťapáková.