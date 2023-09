Deti našich celebrít zavítali do škôl vo veľkom štýle. Nechýbalo dojatie i spomienky na vlastné študijné začiatky.

Začiatok školského roka je vždy veľkou udalosťou najmä pre prvákov a škôlkarov, ktorí prvýkrát nastupujú do materskej škôlky. I známi rodičia spolu s nimi zdieľajú nadšenie, o ktoré sa podelili s fanúšikmi na sociálnych sieťach. Viaceré celebritné deti začali svoje štúdium vo veľkom štýle a zatiaľ aj s veľkým úsmevom na tvári.

Nela Pocisková a Filip Tůma už majú doma prváka. Ich syn Hektor nastúpil do školy za asistencie veľkého dojatia svojej mamy. Herečka sa podelila o svoje pocity v storyčkách. „Balím môjho syna do školy. Zajtra prvýkrát. Budem trápna, keď tam budem plakať? Nemôžem tomu uveriť,“ napísala rozcítená Nela. O pár hodín neskôr už pridala prvú fotografiu zo školy, kde hrdo hlásila, že to nakoniec všetci dobre zvládli.

Vlado Kobielsky vtipne reagoval na to, že povinnú dochádzku od septembra začína aj jeho najmladší syn. Keď bol vraj on malý chlapec, tak prichádzal do triedy s takým rozpačitým úsmevom ako mal Krištof a ako rodič už teraz skáče od radosti ako jeho dve staršie deti v druhom pridanom videu.

Väčšina celebritných detí prišla do školy či škôlky s veľkou kyticou pre triednu učiteľku. Diana Hágerová však usúdila, že tých kvetov dostanú pedagógovia veľa, preto pre nich spolu s deťmi vyrobili sladké prekvapenie, ktoré zabalili do farebných obálok.

Niektorí rodičia sa rozhodli dať svoje ratolesti do špeciálnych súkromných škôl. Napríklad dcéra vizážistky Lucid nastúpila na vyučovanie v Thajsku, kde chodí do triedy, ktorá má francúzsko-anglickú akreditáciu. Babsy Heribanová si zase pri vyprevádzaní svojich detí zaspomínala na to, ako vyzeral jej začiatok štúdií.

Prvý školský deň znamenal nové povinnosti nielen pre viacerých celebritných prvákov, ale aj pre malých škôlkarov. Gáboríkovci vyprevadili prvýkrát do školy dcéru Bellu a zatiaľ čo si ona užívala s novými kamarátmi, Ivana už s mladšou Leiou mala tvrdý tréning pri tlačení kočíka do veľkého kopca. Dcéra Vanesa našej influencerky Tatiany Židekovej priniesla okrem obrovských kytíc pre učiteľku aj prekvapenie v podobe milej kresby. Do predškolského ročníka začal chodiť i Noah Puskailer, ktorý sa so svojím veľkým úsmevom úplne podobal na známeho otca.