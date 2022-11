A je to tu! Josef Abrhám mladší privítal na svete svoje piate dieťa. Škoda, že sa toho nedožili jeho rodičia, obzvlášť slávna Popoluška by bola prešťastná, lebo...

Keď jediný syn slávneho páru Libuše Šafránkovej (†68) a Josefa Abrháma (†82) odprevádzal na večnosť po necelom roku za svojou mamou aj svojho otca, počas pohrebu sa prevalilo nečakané tajomstvo, ktoré napriek slzám a smútku vyčarovalo na tvárach prítomných aj radostné úsmevy. Nevesta Ľudmila bola totiž v pokročilom štádiu tehotenstva, a bolo jasné, že do rodiny čo nevidieť pribudne buď ďalší malý Abrhám alebo malá Ahrhámová.

A ako teraz pre portál Blesk.cz potvrdil rodinný priateľ Abrhámovcov, režisér Jan Kačer, piate vnúča Libuše Šafránkovej a Josefa Abrháma je už na svete. „Áno! Josefovi Abrhámovi mladšiemu (45) sa narodilo bábätko! Mám z toho obrovskú radosť. Smrť strieda nový život, a tak to má byť.“ Josef Abrhám sa na piate vnúča od svojho jediného syna tešil, žiaľ, premohol ho zápal pľúc, a už sa radostnej udalosti nedožil.

Radostnú novinu potvrdila aj sestra zosnulého herca Josefa Abrháma staršieho Boca Abrhámová, ktorej novinku hneď po narodení bábätka oznámil synovec Josef. "Zrazu som úplne pookriala, pretože bez brata Pepu mi je veľmi smutno. Som už úplne sama a nepohyblivá a vlastne už môžem len ležať,“ povedala Boca pre Blesk.cz s tým, že radosť jej robili iba občasné návštevy brata Pepíka, keď k nej herca doviezol jeho syn.

Hercova sestra hovorí, že narodenie bábätka prinieslo do rodiny čerstvý vzduch a osvieženie. Škoda len, že sa toho nedožil jej brat a Libuška. Rodina bola totiž pre nich najviac. A keďže ich syn bol jedináčik, vynahradil si to aspoň on sám. Josef Abrhám mladší má s prvou manželkou Denisou dvoch synov, Josefa (15) a Antonína (13) a z druhého manželstva so Slovenkou Ľudmilou má dcéru Lauru a syna Benjamína a teraz im rodiny pribudlo ich najmladšie bábätko. Sestra Josefa Abrháma mladšieho prezradila aj to, na koho sa dieťatko podobá. Z toho by mala najväčšiu radosť práve slávna Popoluška.