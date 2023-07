Návrhárka si navrhla a zariadila luxusnú chatu sama. Cudzia jej nie je ani karbobrúska.

Hitom týchto horúcich dní sú bezpochyby preplnené jazerá a kúpaliská, vôňa grilovaných dobrôt a orosené drinky. Mnohí z nás by dali čokoľvek za to, aby sa nemuseli náhliť uchmatnúť si dobré miesto na pláži, ale slnili sa v pohodlí vlastnej záhrady. Presne tak vyzerajú dni módnej návrhárky Rebeccy Justh (66), ktorú sme navštívili na jej luxusnej chate blízko Bratislavy. Tmavovláska je známa nielen svojou extravagantnou módou a nevídanou kondíciou, ale aj nestarnúcim temperamentom. Ten nám stihla predviesť ešte pred tým, ako nás s kolegom pustila na svoj pozemok a do chaty. Deň pred stretnutím nám poslala správu s prosbou a príkazom zároveň, aby sme nič nejedli, pretože ona nás chce pohostiť tak, ako sa patrí.

Ako ju Boh stvoril

Za Rebeccou sme sa vybrali na Zochovu chatu, čo je asi necelá hodinka cesty z hlavného mesta. Pri vstupnej bráne nás vítala vyfintená a vysmiata od ucha k uchu, čo je u nej už pravidlom. Nenasľubovala nám hory-doly, ale naozaj nás po otvorení dverí do chaty omámila vôňa jedla, ktorú by spoznal asi ktokoľvek. Dala si tú námahu a upiekla nám kačicu s červenou kapustou a domácimi lokšami. Ani sme sa nestihli porozhliadnuť a už nás hnala k stolu, aby nám jedlo nevychladlo. Nebudem zatĺkať, na kačici sme si pochutili a mali sme na to aj dostatok času, keďže urečnenej Rebecce sa ústa nezatvorili a o svojej chate nám porozprávala mnoho zaujímavostí. Ako sa k nej dostala, čo všetko predchádzalo tomu, aby jej chata a pozemok vyzerali, ako vyzerajú. Vysvetlila nám, prečo sa tam zaobíde aj bez chlapa a že ani vek jej nebráni v tom, aby sa tam opaľovala úplne nahá.

Nezabudnuteľné „čundre“

To, že je vlastníčkou práve tejto chaty, nie je žiadna náhoda. Podľa jej slov je to dlhý, priam osudový príbeh. „Na Zochovej chate som prežívala svoje detské víkendy. Mama pracovala na mestskom úrade na odbore výstavby a rozhodla sa vybudovať chatu. Ako desaťročná som kopala jej základy.“ Rebecca tam prežila veľa času nielen s rodinou. „V sedemdesiatych rokoch minulého storočia, uf, toto konštatovanie je hrôzostrašné, bolo trendom chodiť do týchto lesov cez víkend na takzvané čundre. Chalani, prevažne vysokoškoláci, zobrali gitary, spacie vaky a žili v lese či pri vodnej nádrži. Práve tento víkendový mládežnícky život ma lákal. Krásne časy,“ povzdychla si. O veľa rokov neskôr jej mama chatu predala. Rebecca z toho bola nešťastná, ale akosi nestrácala nádej. Viera, že o chvíle na chate nadobro nepri­šla, sa jej vyplatila.



Ukázalo sa, že ju kúpila jej kolegyňa Vikina zo Slovenskej televízie, ktorá ju o desať rokov neskôr predávala. „Informovala ma o tom kamarátka, za čo som jej doposiaľ vďačná. Kúpila som ju, a tak sa naša rodinná chata dostala do môjho vlastníctva. Bolo a stále je úžasné a čarovné vracať sa na miesta, kde som prežila niekoľko nezabudnuteľných detských desaťročí.“

Ach, tie okná!

Pôvodná drevená chata však mala už svoje najlepšie roky za sebou. „Negatívne následky zanechali aj Vikinine úpravy. Cez okná fučalo, na podlahe bolo zima, kúrenie veľmi chabé, strecha bez izolácie, poškodený kozub,“ vymenúva staré nedostatky. „Preto som sa jedného dňa rozhodla, že musím chatu zrekonštruovať. Povedala som si však, že nemá význam investovať do čiastkových úprav a peniaze za predaj svojho rodinného domu a bytu radšej znova investujem. A tak sa aj stalo.“ Tmavovláska síce vyštudovala ekonómiu, no vždy túžila byť architektkou a toto bola jedinečná príležitosť, ako sa mohla začať realizovať. Nakreslila, ako má vyzerať každá strana chaty, aby mala každá miestnosť okno a Rebecca videla na všetky svetové strany. „Navrhla som aj dôležité únikové východy a interiérové úpravy, s ktorými som doposiaľ veľmi spokojná. S profesionálnym zakreslením mi už pomohla moja priateľka a architektka Vierka. Rekonštrukcia trvala rok, pretože som musela dodržať stavebné postupy. Najhoršie to bolo s oknami.“ Najskôr objednala plastové, ale tie boli vraj veľmi zlej a pre ňu nevyhovujúcej kvality. „Tak som ich vrátila a našla priameho výrobcu drevených okien a dverí. Vysoká kvalita a výborná práca. S rekonštrukciou som spokojná a vôbec nebanujem, že som sa tak rozhodla. Ceny stavebných materiálov sa dnes zvyšujú, ale ja to už nemusím riešiť.“

Behá aj s karbobrúskou

Návrhárka sa pri rekonštrukcii chaty poriadne nadrela. „Postavila som si skutočne funkčný exteriérový kozub. Musela som si naštudovať, ako sa to robí, a potom mi stačil jeden robotník, ktorému som hovorila, kde a ako má položiť tehly. Krútil síce hlavou, ale výsledok bol famózny. Kozub ťahá ako o dušu. Taktiež som si obložila niektoré steny bridlicou. A poviem vám, bolo to náročné. Obklad som chcela mať až po strop, a tak som musela vyliezť na štvormetrový rebrík, odmerať, zísť, odrezať karbobrúskou, naniesť lepidlo, vyliezť na rebrík, prilepiť a opäť to isté. Nespočítateľne veľakrát.“ Taktiež si obložila malý domček so saunou dreveným obkladom, zhotovila dvere do drevárne a exteriérové schodisko obložila kameňom. „Neviem, či som na niečo zabudla, alebo nie, ale dosť som sa nadrela.“ Tmavovláska už dávno vie, komu tento skvost ponechá. „Som presvedčená, že rodič má niečo vybudovať a zanechať svojmu potomstvu. A keďže deti mi pomáhajú celý život, aj na chate, zaslúžia si dedičstvo v tejto podobe,“ povedala o synovi Marekovi a dcére Zuzane. Obaja síce majú partnerov, no návrhárka sa behajúcich vnúčat po chate zatiaľ nedočkala.

Závislá od látok

Často je na chate sama a práce na nej je vraj neúrekom, no dodáva jej to energiu. Aj všetky rastliny, stromčeky, kríky, kvetiny si zasadila a usporiadala tak, že jej počas roka vždy niečo kvitne. Hoci vôbec netuší, ako sa niektoré rastliny volajú, ale asi vybrala dobre, keďže jej záhrada prekvitá. „V lete zveľaďujem záhradu, kosím trávu, strihám kríky a stromčeky, odstraňujem burinu. Vyše mesiaca intenzívnej driny. V zime odhŕňam sneh. V interiéri mám taktiež množstvo práce. Veľa čítam a študujem rôzne odborné časopisy, trénujem si slovnú zásobu, píšem knihy, navrhujem odevné modely a následne ich šijem. Šitie je mojou veľkou záľubou. Za víkend som schopná zrealizovať aj tri modely. Možno som postihnutá,“ rozosmiala sa, no potom vážne pokračovala. „Úprimne, som závislá od odevnej tvorby. Niekto chodí rád nakupovať do potravín a ja zas do obchodov s látkami. Ich dizajn, farebnosť, kvalita, to všetko je pre mňa ošiaľom, drogou. Ale priznávam, na chate aj relaxujem.“ V lete si vždy nájde čas na opaľovanie. Samozrejme, nahá. Je to tradícia niekoľkých desaťročí. „Mama pri osadení chaty brala do úvahy pohyb slnka po oblohe, čím docielila, že svieti na terasu počas celého dňa. Práve kvôli opaľovaniu. Doteraz som jej za to vďačná.“



Chata sa nachádza v oblasti Malých Karpát, kde je vynikajúce ovzdušie. Žiaden priemysel, množstvo stromov, krásna príroda, veľa rekreačných možností. Piesok v Modre, alebo aj Zochova chata, bol vždy rekreačná oblasť pre obyvateľov Bratislavy a jej blízkeho okolia pre polohu a charakter. „Je tu zavedený vodovod, telekomunikačné spojenie, ale aj permanentná autobusová linka, ktorá zostáva desaťročia nezmenená. Za tridsať minúť som z centra Bratislavy na chate,“ hovorí, hoci Rebecca sa presúva zväčša autom.

Komplikovaní susedia

Pri akejkoľvek nehnuteľnosti je vždy podstatná téma susedských vzťahov. „To je priam námet na knihu. Hlavný hrdina? Človek a jeho egoizmus, neznalosť, charakter, absencia empatie, ukážka nespoločenskosti a ďalšie vlastnosti. Za tie roky som zažila veľa dobrého, ale aj zlého. Zaujímaví sú prisťahovalci. Sme tu len dve rodiny pôvodných obyvateľov či vlastníkov nehnuteľností. Moja rada je, že ak prídete niekam bývať, je slušné, okrem toho, že sa predstavíte, opýtať sa, ako funguje daná spoločenská komunita. Keď prídu noví vlastníci alebo návštevníci do našej lokality, na našu ulicu, tieto spôsoby nemajú, a tak zákonite dochádza ku konfliktom,“ prekvapila nás Rebecca. Opísala nám aj aktuálnu situáciu. „Nehnuteľnosť vedľa mňa kúpila organizácia, ktorá ju v lete prenajíma rôznym skupinám. Tie sa správajú ako utrhnutí z reťaze. Zrejme majú pocit, že v lese môžu hulákať, vrieskať, púšťať si nahlas hudbu...“

Kazia jej radosť

Teší ju, keď hádže za pozemok do lesa bioodpad z ovocia a zo zeleniny pre srnky a iné lesné živočíchy. „Sledovať tie krásne stvorenia, ako sa kŕmia nielen na mojich tujach, sa nepodarí každému. Lenže keď tu návštevníci vystrájajú, plachá zver nepríde. Dôsledky sú určite nezanedbateľné. Ale ani my obyvatelia chát si neoddýchneme,“ posťažovala sa na stav, ktorý pretrváva dlhší čas. Ak je to už neúnosné, vraj nastupuje jej takzvané vyjednávanie. Snaží sa im vysvetliť spôsob života ich komunity.



Rebecca krúti hlavou aj nad niektorými novými majiteľmi chát, ktorí sa púšťajú do rozsiahlych rekonštrukcií. „Chytám sa za hlavu. Úplná katastrofa. Terasu orientujú do tmavého lesa, tam, kam dopadajú slnečné lúče, majú múry a cez zimu v objekte nekúria. Robia aj iné stavebné alebo funkčné prehrešky. Hrôza. Keby sa ma opýtali, vedela by som im poradiť, ako to tu funguje, a určite by komfortnejšie využívali svoje nehnuteľnosti. Ale má to aj pozitívnu stránku. Dotyčným sa nechce navštevovať chladné, studené a páchnuce chaty a my stáli obyvatelia máme pokoj a ticho.“



Po tom, čo nám návrhárka vyrozprávala základné veci o chate, sme sa rozhliadli po jednotlivých izbách a vyzvedali ďalej. „Niečo som navrhla a vyrobila sama, iné kúpila. Najkrajšie kusy, na ktoré som hrdá, sú menšie stoly a stoličky z Bali. Taktiež sa mi páčia umývadlá z kameňa, sú tri a veľmi sa sem hodia. Mám rada obrovskú fialovú sedačku vyrobenú v Taliansku aj kúpenú sedačku, na ktorú som ušila poťahy z kravskej kožušiny.“ V každej časti dvojpodlažnej chaty mala nejaký originálny kúsok. Preto nás zaujímalo, ktorý predmet je jej srdcovou záležitosťou. „Možno to bude znieť smiešne, keď skonštatujem, že je to pre mňa veľmi ťažká otázka. Keďže som všetko kúpila sama a za vlastné peniaze, ktoré som zarobila, vážim si všetko. Celá chata aj s pozemkom je moja srdcová záležitosť. Jediné, čo som dostala, je keramika – dievča v kroji držiace džbán. Tú mám po tete, vážim si ju a veľmi sa mi páči. Nielen pre dedičstvo, ale hlavne pre umeleckú hodnotu. Predstavujem si, ako ju niekto vymodeloval z hliny, potom namaľoval, vypálil. Vážim si zručnosť a umelecké nadanie ľudí.“