Dcéra zosnulého boháča Alexandra Rezeša a bývalej hlásateľky Gabriely Haršányovej vyrástla.

Chiara Haršányová (22) je azda najznámejšou nemanželskou dcérou slovenského šoubiznisu. Tmavovlasá mladá žena už svoju podobu s otcom, zosnulým boháčom abývalým ministrom dopravy za vlády Vladimíra Mečiara Alexandrom Rezešom (†53) nezaprie. Už ako malé dievča sa na prominentného otca podobala ako cez kopirák. Rovnaké tmavé vlasy, výrazné tmavé oči a takmer identické črty tváre doslova bili do oka.

Za svojej politickej éry Rezeš vzťah s mladou milenkou a hlásateľkou Gabrielou Haršányovou (51) ani netajil. Žili spolu v honosnej bratislavskej vile pod Slavínom, ale keď Gabriela otehotnela, vzťah sa dvojici rozpadol ako domček z karát. Ich dcéra Chiara ešte ani nebola na svete a medzi rodičmi sa začala nepekná slovná prestrelka cez médiá.

Na adresu matky svojho dieťaťa Alexander Rezeš vyhlásil: "Môžem potvrdiť, že v tom čase mala telesný kontakt alebo známosť s viacerými ľuďmi, preto je možné, že by som otcom jej dieťaťa nakoniec ani nemusel byť,“ uviedol pred viac ako dvadsiatimi romi s dôvetkom: "Uvidíme, kto bude mať čierneho Petra.“



Rezeš svoje otcovstvo napokon uznal, ale museli mu ho potvrdiť testy DNA. Krátko predtým pre médiá povedal: "Ak sa preukáže, že som otcom Chiary, zachovám sa ako správny otec. Mojej dcérke nebude nič chýbať.“ To však už splniť nestihol. V roku 2002 sa nečakane ocitol na operačnom stole vo viedenskej nemocnici. Trápila ho vrodená srdcová porucha.

Mimoriadne nadaná

Oceliarsky magnát po tretej operácii skonal. Bývalá misska Haršányová mu prišla do krematória dať posledné zbohom aj so svojou takmer dvojročnou dcérou. Príbuzní ju však z domu smútku vyhnali. "Chcela som sa s ním iba rozlúčiť! Nepustili ma… Nič ich nezaujíma, iba kto bude dediť!“ povedala v tom čase nahnevane. Netrvalo dlho a po smrti Alexandra Rezeša sa naozaj strhla dlhá bitka o obrovské dedičstvo.



Gabriela Haršányová, ktorá má rodinný dom v Marianke pri Bratislave, si už na slávu nepotrpí. Po Šaňovej smrti sa uzavrela a súkromie si prísne stráži. Dcéru tiež chráni pred publicitou. Zaujímavosťou je, že v detstve ju zapísala do školy pre mimoriadne nadané deti, o ktorej sa v poslednom čase hovorí. Chiara ako tinedžerka súťažne hrávala basketbal a v treťom ročníka odcestovala do Ameriky, aby sa zdokonalila v angličtine. "Budem bývať v rodine, určite mi to pomôže lepšie spoznať ich kultúru," povedala pre školský časopis. Podľa jej sociálnej siete mala neskôr študovať na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.