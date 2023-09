Dcéra Veroniky Žilkovej a Martina Stropnického sa doslova topí v luxuse, ktorý jej rovesníčky môžu závidieť.

Kordula Stropnická (18) oslavovala dospelosť. Pri tejto príležitosti okolo nej lietala celá rodina. Nie je žiadne tajomstvo, že dcéra Veroniky Žilkovej (61) a Martina Stropnického (66) má bohatého frajera, ktorý ju pravidelne pozýva na luxusné dovolenky. Leto strávila v Thajsku, kde navštevovala drahé podniky a reštaurácie. To, čo zaplatila u kaderníka si jej rovesníčky dovoliť nemôžu.

So svojou staršou sestrou Agátou Hanychovou pri príležitosti oslavy jej dospelosti zamierila do drahého kaderníckeho salónu. Účet, ktorý nechala v salóne si nemôžu dovoliť ani bežné české a slovenské pracujúce ženy. Kordula za nové vlasy zaplatila približne 3360 eur, čo sú v našich zemepisných šírkach pre niekoho tri mesačné platy.



"Mám zničené vlasy kvôli častému farbeniu,“ priznala čerstvá osemnástka v Agátinom živom prenose na Instagrame. U kaderníka zvolila metódu vlasových páskov, ktorá je najdrahšia. Vybrala si vlasy, ktoré boli české a nefarbené, potrebovala navyše vlasy extra jemné aby sa hodili k jej vlastným. Dĺžka vlasových pramienkov bola 50 až 60 centimetrov. Nalepené vlasy by jej mali vydržať rok a pol, ich dĺžka sa môže priebežne skracovať.



Prominentná dcéra jednoducho chcela narodeniny osláviť vo veľkom štýle. Kordula má luxus jednoducho rada. Prezentuje sa značkovým oblečením na svojom vzhľade si dáva záležať. Zámožný priateľ je k nej štedrý. Jej mama Veronika Žilková by dcéra takáto luxus dopriať vraj nemohla. Otec Martin Stropnický sa o dcéru veľmi nezaujíma.