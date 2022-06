FOTO Saxana Petra Černocká starne bez plastík, ale priznala, čo si dáva na pleť: To snáď nie?!

Ona že má po sedemdesiatke? Saxana Petra Černocká (72) asi skutočne dokáže čarovať. Takto vyzerá 50 rokov od nakrúcania komédie Dívka na koštěti.

Ani sa nechce veriť, že od nakrúcania komédie Dívka na koštěti uplynulo už 50 rokov. Hlavná predstaviteľka čarodejnice Saxany Petra Černocká mala v čase nakrúcania krásnych 22 rokov. No hoci má Petra už po sedemdesiatke, na svoj vek vyzerá viac než dobre, a to pritom starne bez plastík.

Petra Černocká v mladosti prežila tragédiu, keď jej krátko po pôrode zomrel prvorodený syn, no napokon predsa len prežila spokojný život. S prvým manželom Janom Vaculíkom sa po nešťastnej udalosti dočkala svojej jedinej dcéry Barbory a od nej má vnučku Oliviu Coco. Manželsto však napokon nevydržalo a Petra už roky žije so svojím druhým manželom, muzikantom Jiřím Pracným. Bývajú spolu v pražskej mestskej časti Strašnice v útulnom radovom dome so záhradou. Petra miluje starožitný nábytok a za tie roky sa jej podarilo zohnať celkom zaujímavé kúsky, ktoré jej robia radosť.

A práve starožitnosti sú okrem hudby záľubou, ktorá ju s manželom Jiřím spája, Ak spolu práve nekoncertujú, "vymetajú" spoločne rôzne bazáre, a ak objavia nejaké zaujímavé kúsky, rozšíria si doma svoju už aj tak bohatú zbierku retro vecí.

Hoci speváčka Petra Černocká miluje retro veci, sama do starého železa ešte rozhodne nepatrí. Naopak, vyzerá, akoby objavila elixír mladosti, alebo akoby sa popri nakrúcaní onej legendárnej Dívky na koštěti naučila naozaj čarovať, lebo aj dnes vyzerá veľmi dobre, a to starne bez plastík, veď pozrite FOTO v GALÉRII. A aký je jej recept na mladosť? Petra všetkých šokovala tým, čo používa na pleť. To snáď nie!