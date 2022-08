Modelka Alena Šeredová sa zasnúbila s talianskym miliardárom a chystá svadbu, lenže... Pozrite, koho získa za svokru. Budete len krútiť hlavou, keď zistíte, kto je tá žena.

Hoci sa modelke Alene Šeredovej (44) rozpadlo manželstvo s talianskym bankárom Gigi Buffonom (44), ktorému porodila mu dvoch synov, Louisa Thomasa (14) a Davida Leeho (12), predsa len našla svoje šťastie po boku iného muža, a to nie hocakého. Alene vstúpil do života dedič automobilky Fiat Alessandro Nasi (46), ktorému pred dvomi porodila dcéru Vivienne Charlotte Nasi.

Alene sa zdá až neuveriteľné, že v tomto veku stretla slobodného muža bez záväzkov, s dobrým postavením, ktorý bol ochotný prijať aj jej deti z predchádzajúceho vzťahu a založiť s ňou rodinu. Nuž, neuveriteľné je už zopár rokov skutočnosťou, spolu s Alessandrom sa už dva roky tešia z ich spoločnej dcéry Vivienne a teraz zrejme prišiel čas posunúť ich vzťah na vyšší level.

Alessandro totiž požiadal matku svojej dcéry Alenu Šeredovú o ruku, a tak si modelka opäť oblečie svadobné šaty. „Zatiaľ viem len toľko, že sa budeme brať v roku 2023, ale nevieme stále kde. Skúsime svadbu urobiť malú, len pre najbližších priateľov,“ povedala Alena. Tá však vzťahom s Alessandrom "získa" aj svokru, ktorou je extravagantná boháčka Daniela Remmertová. Tá je známa najmä svojimi extravagantnými outfitmi, ale nielen tými. Daniela je povestná aj opulentnou vianočnou výzdobou svojej honosnej vily v Turíne, zábery z nej sú fascinujúce.

Alenina budúca svokra Daniela Remmertová je totiž vášnivá zberateľka, takže dom v centre Turína zaplnila "pokladmi" zo všetkých kútov sveta a premenila ho na výstredné múzeum. Do jej zbierky patria slávne obrazy z 18. storočia, ale tiež a mnoho drahých zberateľských kuriozít. A to, že k sebe vôbec neladia a že je medzi nimi aj dosť gýčov, excentrickej boháčke vôbec neprekáža. Daniela sa dobre zabáva aj na tom, že pre českú modelku muselo byť zoznámenie s ňou pomerne veľkým šokom. „Alena asi pozerala, keď to prvýkrát videla a zistila, čo som vlastne zač...“ smiala sa miliardárka v rozhovore pre taliansky časopis Gente. Nuž... Ale ako babička je Daniela skvelá a svoju vnučku Vivienne nadovšetko miluje.