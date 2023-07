Šípová exmanželka Marcela Holanová po ťažkej chorobe ohlásila návrat na hudobnú scénu. Podlomené zdravie sa jej odrazilo na tvári…

Bojovala s ukrutnými bolesťami po nepodarenej výmene bedrového kĺbu a zanedbanej rehabilitácií. Teraz sa pomaličky speváčka Marcela Holanová (72) vracia do života, no o jej vystúpenia nie je záujem. Choroba sa jej navyše podpísala na tvári. Po rokoch trápenia a zdravotných komplikácií hľadá stratené šťastie a kariéru.



Hudba je pre exmanželku Karla Šípa (78) najväčšia životná láska a chcela by sa jej venovať naplno. Lenže ponuky jej akosi prestali chodiť. "Veľmi sa na ľudí teším. Kto to nezažil, vôbec netuší ako vám môže publikum chýbať,“ priznala červenovlasá speváčka. "V lete zatiaľ nič nechystám. Dúfam, že sa to nejako rozbehne. Bola som chorá, ale už som v pohode. Cítim sa dobre. Snažím sa veľa plávať, to pomáha,“ tvrdí Holanová.

Šípová bývalá žena sa preslávila hitom s Karlom Gottom s názvom Čau, lásko. Mala vystúpiť aj na sústredení k akcii Muž roka. "Uvidím ako to dnes dám. Budem spievať po dlhšej dobe,“ otvorene povedala Holanová. Problémy s boľavými nohami sa jej podpísali aj na výzore. Ešte pred rokom mala paličku a nabrala aj pár kilogramov navyše, či jej pribudli ďalšie vrásky. Zdravotné problémy ju skrátka niekoľko rokov totálne ničili.



Pracovné ponuky sa jej zatiaľ nehrnú. "Nemôžem povedať kedy a kde spievam. Zazvoní mi telefón a idem. Nikto sa vás na nič nepýta,“ na rovinu povedala ako to v brandži chodí. Pre Aha! Priznala, že zdravotné problémy ju stálu veľa síl. Často od bolesti aj plakala. "Práve pre bolesti som zanedbala rehabilitáciu, čo bolo najhoršie,“ varuje ostatných.