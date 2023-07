Sisa Sklovska si na svoj vzhľad potrpí. Zákrokom sa nebráni a nahovára na plastiku aj svojho manžela Juraja.

Spevácka diva Sisa Sklovska (57) má postavu, ktorú jej závidia aj o dvadsať rokov mladšie ženy. Veľa času a financií investuje aj do svojho vzhľadu a nebráni sa estetickým zákrokom. V relácií PLUS7DNÍ s názvom NAOSTRO priznala, že na jeden populárny zákrok nahovára aj svojho muža Juraja Lelkesa (71).

Jednej veci však Sklovska dodnes nerozumie. Nevie pochopiť, prečo sa pre zmenu rozhodli mladé a krásne ženy. "Viem, že je to momentálne módny trend. Mladé dievčatá si už vo veku sedemnástich rokov dávajú zväčšovať pery, upraviť nos, riešia aj lícne kosti. Videla som toľko krásnych žien, ktoré sa dali takto preoperovať a ja ich už nepoznám,“ priznala v relácií speváčka.



Uviedla aj príklad zo svojho reálneho života. "Stalo sa to aj jednej mojej maskérke, ktorá ma líčila v Prahe. Bola modelkou. Stretla som ju po rokoch a ona sa mi hodila do náručia. A ja som vôbec nevedela, kto to je. Priznala som, že som ju nespoznala, preto som sa jej opýtala, že čo to spravila? A ona mi odvetila, že to bol jej životný sen. Vyzerá výborne, ale už je to iná žena. Kedysi bola jednou krásavicou, tak tomu nerozumiem,“ tvrdí na margo prehnaných úprav.

Nie je zástankyňou ani priveľmi veľkých pier, ktoré si mnohé hviezdičky, či influencerky rozhodli vylepšiť. "Nepáčia sa mi mladé kočky, ktoré to veľmi preženú s tými perami. Rozumiem tomu v prípade, ak má žena úzke pery, alebo krivý nos. Ale ak má žena pekný nos a chce ho mať dohora, tomu naozaj nechápem,“ rozhorčuje sa Sisa Sklovska.



Ona sama má viacero úprav, ktoré priznala. Pravidelne navštevuje doktorku Alenu Pallovú. Vylepšiť sa dal aj jej manžel, no Sisa ho na jeden zákrok doslova nahovára. "Juraj má samozrejme botox v čele. Chodí na kliniku pomerne dlho. Inak mi povedal, že by mal veľké vrásky. Ja ho dlhšie nahováram na viečka, viac by sa mu otvorili oči. On sa toho však bojí. Má strašný strach z bielych plášťov a z lekárov. V tomto smere je ako malé dieťa,“ dodala na záver.