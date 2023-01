Nádejná nová frajera Makhmuda Muradova Sabina z Love Islandu si vyrobila poriadnu hanbu.

Pred časom sa objavili informácie, že Bagárovej EX Makhmud Muradov mal pozvať na rande známu blondínku, Sabinu Karáskovú (23) z Love Islandu. Tá sa počas Oktagonu odfotila s Muradovom (32), fotkou sa potom samozrejme pochválila na sociálnej sieti. S keďže si podľa jej slov navzájom padli do oka, ešte v ten večer po návrate domov si s Machom začala písať. Už na druhý deň ju pozýval na rande a dal jej na seba telefónne číslo. Blondínka svojmu dovtedajšiemu priateľovi Zbynkovi Vlčkovi, taktiež z reality show Love Island hovorila, že o nič nejde, že je to len sranda.

Žiarlivosť však zohrala svoje. Keď Muradov zdieľal na sociálnej sieti fotku z výletu v Alpách a blondínka tiež podobnú fotku z hôr, blondínkin dovtedajší priateľ usúdil, že tí dvaja sú v Alpách spolu a rozišiel sa s ňou. A blondínka si ďalej sníva svoj sen o MMA zápasníkovi Muradovovi.

Sabina totiž tvrdí, že je so zápasníkom Makhmudom Muradovom, kvôli ktorému sa rozišla so Zbynkom, stále v kontakte a verí, že medzi nimi vznikne niečo pekné. Rada by spoznala aj jeho dcéru Ruminku. Lenže jej príbeh lásky má malú chybičku krásy. Expartner Moniky Bagárovej (28) sa k Sabine vôbec nepriznáva, práve naopak. Dokonca tvrdil, že Sabinu vôbec nepozná. "Nemôžem za to, že sa dievčatá chcú zviditeľniť. Že za mnou chodia, fotia sa a chvália sa," povedal redakcii eXtra.cz.

Sabina si však ďalej ide svoje: "Nevidím ako problém mať partnera s dieťaťom. O Monike sa nebavíme, keď už, tak sa bavíme o nás, ale nie o nikom ďalšom. Nechám to na zváženie na nich, či by som ju spoznala. Ja určite poznám nových fajn ľudí alebo deti, " uviedla. Ako však teraz vyplávalo na povrch, Muradov bol pritom celý mesiac v rodnom Uzbekistane. Dvojica sa teda nestýkala. Je celkom možné, že Sabina si je dobre vedomá toho, že Machovo meno priťahuje pozornosť, a preto si niektoré informácie ľahko prikrášlila. Momentálne je však všetkým skôr na smiech...