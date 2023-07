Známy párik si pri Jadrane kúpil vilu za desaťtisíce eur, ktorú prerobili na nepoznanie.

Buchli sa po vrecku. Neprehliadnuteľná influencerka Nela Slováková (33), ktorá sa preslávila účinkovaním v jojkárskej šou Hotel Paradise, sa často prezentuje na sociálnych sieťach a nedávno sa vrhla aj na realitný biznis. Spolu s partnerom hokejistom Lukášom Kozákom (31) zainvestovali do obrovskej vily pri „slovenskom mori“. Práve nákup nehnuteľností na Jadrane sa v poslednom období stáva novou módou medzi našincami. Slováková s frajerom sa tak pridali k politikom či celebritám zo šoubiznisu, ktorí sa zamilovali do tejto prímorskej krajiny. Nové hniezdočko dvojice už prešlo aj ďalšou rozsiahlou rekonštrukciou.

Namiesto dvoch apartmánov majú štyri

Nela s Lukášom tvoria pár už päť rokov. Svoj vzťah pred vyše rokom posunuli na novú úroveň, keď si spoločne kúpili veľkú haciendu vo vilovej časti Zatoglav v známom mestečku Rogoznica. „Rozhodli sme sa pre kúpu domu na základe našej lásky k Chorvátsku, pre jeho jedinečné more, atmosféru, gastronómiu a pre bezproblémovú dostupnosť,“ tvrdila vtedy Slováková rozhodne.



Podľa realitných portálov stáli podobne veľké dvojposchodové domy v tejto oblasti približne 250-tisíc eur a viac, záležalo na lokalite a vybavenosti nehnuteľnosti. K trhovej cene treba ešte, samozrejme, prirátať prostriedky vynaložené na rekonštrukciu, ktorú iba pred pár dňami ukončili. Dvojica z domu vytvorila až štyri samostatné apartmány, ktoré sa rozhodli aj prenajímať. Prvý nazvali Levanduľa - ten ponúka veľkorysé priestory na prvom poschodí a je až pre šesť osôb. Turisti v ňom nájdu tri spálne, kúpeľňu, obývačku a kuchyňu. Na rovnakom poschodí je aj apartmán Oliva s výhľadom na more pre maximálne štyri osoby s rozlohou 40 metrov štvorcových.

Tretí apartmán Rozmarín sa nachádza na najvyššom poschodí, má veľkorysú terasu a je určený maximálne pre päť osôb. K dispozícii sú dve spálne a sedačka, ktorá nie je rozkladacia, moderná kúpeľňa a obývačka spojená s vybavenou kuchyňou. Apartmán Pivonka je na najnižšom poschodí a je pre štyri maximálne päť osôb, nachádza sa priamo pri bazéne. Všetky apartmány prešli výraznou dizajnovou zmenou, kde prevládajú drevené prvky zladené s modernými farbami. Cena pobytu začína v hlavnej sezóne na 250 eurách za apartmán za jednu noc pre 4 osoby. Noc v najväčšom apartmáne pre 6 osôb je 380 eur.

Súkromná pláž

Do svojho letného sídla to nemá dvojica ďaleko. Ak vyrazia z Bratislavy autom, asi o osem hodín sa môžu váľať na pláži. Od letiska v Splite je hacienda vzdialená len 34 kilometrov. „Táto lokalita dáva predpoklad na vysokú mieru súkromia a pokoja či už pre rodiny s deťmi, alebo na strávenie dovolenky mimo masovo vyhľadávaných miest a pláží, kde sú turisti hlava na hlave,“ píše sa na stránke, ktorú zriadila dvojica kvôli prenájmu ich domu.

Zaľúbenci či návštevníci si môžu užiť aj krištáľovo čisté jadranské more a bielu kamienkovú pláž. Tú majú asi sto metrov od vily a je, takpovediac, súkromná. Schladiť sa tu v horúčavách môžu len majitelia priľahlých nehnuteľností. Do centra mestečka je to zhruba štyri kilometre, asi päť minút autom. Rogoznica je známa svojou marínou, viacerými reštauráciami, promenádou či kaviarňami.

Veľká rekonštrukcia

Hoci Slováková s Kozákom čo‑to na vile už porobili pred rokom, finálne práce dokončili len pred pár dňami. Mali smelé plány, ktoré ukázali aj na vizualizácii a zdá sa, že ich do bodky aj splnili. Vybudovali pri dome vyhrievaný bazén s masážnymi tryskami, niekoľko oddychových terás, bioklimatickú pergolu, na streche dorobili solárne panely, dokonca tu zriadili aj saunu. Návštevníci si chvíle oddychu môžu krátiť po večeroch aj grilovačkou pri vonkajšom krbe.

„Trúfam si povedať, že to bude hotová usadlosť. Všetko financujeme sami bez akýchkoľvek úverov. Takže to bude náročné nielen z fyzickej a psychickej, ale predovšetkým z finančnej stránky,“ tvrdila influencerka, keď s rekonštrukciou začali. „Finito, bambino! Vitajte v našom chorvátskom dome," teší sa dnes už z ukončenia prerábky Nela, ktorá je s výsledkom zjavne spokojná.