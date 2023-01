Tak to je teda gól! Jiří Mádl zo Snowboarďákov sa stal otcom, ale pravda o matke jeho syna vás šokuje.

Keď sa rozniesla správa, že Jiří Mádl zo Snowboarďákov, podobne ako jeho parťák Vojtěch Kotek sa stal otcom syna, všetkých to poriadne prekvapilo. Mádl si totiž svoje súkromie úzkostlivo stráži, a tak si nikto nič nevšimol. Po počiatočnom šoku sa však všetci začali zaujímať o matku jeho syna.

Vedelo sa, že minulý rok Jiří tvoril oficiálny pár so srbskou stylistkou Andrijanou Trpkovič. Tá kedysi pre rokmi chodila aj s Vojtom Kotkom. Lenže u tej akosi nikto nezaregistroval, že by bola tehotná. Navyše, keď sa prevalila táto radostná správa a mnohí sa domnievali, že matkou Mádlovho syna je práve ona, radšej sa stiahla do úzadia. Ako sa podarilo zistiť, pár s Mádlom už netvorí.

Okolo prvorodeného potomka Jiřího Mádla potom začali kolovať rôzne špekulácie. Na rozdiel od Jiřího, ktorý mlčí, zdroj z jeho okolia bol predsa len zdieľnejší. "Áno, Jirkovi sa naozaj narodilo dieťa. Matkou však nie je Andrijana Trpkovič, ale úplne iná žena," prekvapil spomínaný zdroj, ktorý z pochopiteľných dôvodov nechcel odhaliť svoju totožnosť. "Iná žena, s ktorou mal nezáväzný pomer. Netvoria spolu pár, ale Jiří ju chce podporovať a svojho syna zabezpečiť," dodal.