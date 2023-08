Česká speváčka Petra Janů prehovorila o obrovskej rodinnej tragédií, ktorá ju zlomila.

S hviezdou českej hudobnej scény Petrou Janů (70) sa osud rozhodne nemaznal. Počas pandémie prišla o milovaného strýka a tetu, ktorí mali ťažký priebeh covidu. Jej bratranec si smrť rodičov vyčítal, pretože ich nakazil. Rozhodol sa skoncovať so životom a vyskočil z okna. Pokus o samovraždu našťastie neskončil tragicky.

Speváčka o rodinnej tragédií dlho mlčala, no teraz otvorila svoju 13. komnatu. "Je to pre mňa stále bolestivá téma. Bratranec je v rámci možnosti v poriadku. Tá doba bola pre všetkých nesmierne ťažká,“ povedala pre expres.cz. Lekárom sa ho podarilo zachrániť, no mal na tele množstvo zlomenín.

Českej speváckej ikone osud naložil pomerne dosť. V roku 2011 zomrel aj jej manžel a hudobník Michal Zelenka. Boli spolu takmer štyridsať rokov. Leto trávi Petra najčastejšie na chalupe a na dovolenku k moru sa tento rok nechystá. "Občas príde ku mne návšteva. Baví ma ničiť ich jedlom. Možno vyrazíme s kamarátkou za kultúrou. Čas tak rýchlo letí, že leto bude za chvíľu preč. Tak si ho poďme užiť,“ priznala Janů.



Jej život je plný zvratov, tragédií, ale aj úspechov. Nad vlastnou autobiografiou zatiaľ neuvažuje. Nedávno však s režisérom Zdeňkom Gawlikom nakrútila pekný dokument Petra Janů - Jedeme dál. Speváčka totiž oslavuje neuveriteľných 50 rokov na hudobnej scéne.