Jakub Zitron Ťápák si vzal svoju dlhoročnú partnerku.

Moderátor a stand up komik Jakub Zitron Ťapák (31) si zobral po rokoch dlhoročného vzťahu včera za manželku svoju lásku Alexandru. Stalo sa tak v sobotu v hoteli Agátka v Bratislave.

So svojou láskou Alexandrou sa dali dokopy v roku 2015. Nasledovali zásnuby, narodenie dcérky a včera si užili nádherný veľký deň D s rodinou, skupinou priateľov a nechýbali ani známe tváre.

Pre PLUS7DNÍ sa vyjadril aj ženíchov otec, sochár Ján Ťapák. "Bola to prvá svadba v našej rodine, ženil sa náš prvorodený syn. Svadba bola v krásnej atmosfére a konala sa v nádhernom prírodnom prostredí. Sašku už berieme ako našu dcéru, s Jakubom sú spolu dlho. Na svadbe nechýbali ani mnohí stand up komici, či tanečníci zo skupiny Laciho Strikea. Vrcholom večera bol nácvik Hriešneho tanca. Bola to fantastická svadba. My postarší sme skončili o tretej ráno, mladá generácia až o piatej. Bolo to prekrásne," povedal nám Ján Ťapák.

Na svadbe bola prítomná aj komička Simona Salátová s partnerom a novomanželom zaspieval aj Branči Kováč alias raper Vec. Jakub Zitron Ťapák pochádza zo známej rodiny. Jeho otcom je významný sochár Ján Ťapák. Strýkom mu je herec Marek Ťapák. A dedko bol legendárny režisér Martin Ťapák.



Jakub Zitron Ťapák patrí na Slovensku k popredným stand up komikom. Okrem toho moderuje viaceré podujatia a objavil sa aj na obrazovkách TV Markíza. V mladosti tancoval pre skupinu Laciho Strikea.