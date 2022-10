Zúbožená tehotná Agáta Hanychová skončila v nemocnici a reakcia Soukupa? Budete len krútiť hlavou, to neveští nič dobré!

Hovorí sa, že dovtedy sa chodí s džbánom po vodu, až sa ucho odtrhne. Tehotná Agáta Hanychová (37) je stále v jednom kole. Práca, starostlivosť o deti, operácia syna Kryšpína (10), vzťah so Soukupom (53), nakrúcanie spoločnej relácie a v neposlednom rade tehotenstvo, to by bolo veľa aj na... Bolo len otázkou času, kedy sa to všetko zosype.

Agáta si posledné týždne už musela pripadať ako štvanec. Hoci má rada mediálnu pozornosť, zdá sa, že je toho na ňu už priveľa. Agáta už bola dvakrát tehotná a je skúsená mamina, no vyzerá to tak, že tretie tehotenstvo jej už dáva zabrať viac. Navyše, keď sa k tomu pridružila viróza, ona stále pracovala a nešetrila sa, až sa úplne zložila a skončila v nemocnici.

Svoje fanúšičky Agáta informovala na sociálnej sieti: „A je to tu… Telo si povedalo,“ pripísala k fotke, na ktorej vyzerá ozaj zúbožene, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Tak zle ešte nevyzerala a asi je to aj dosť vážne, lebo svoje fanúšičky požiadala, aby jej držali palce. Aj jej mama Veronika Žilková (60) na sociálnej sieti zdieľala spoločnú fotku s Agátou: "Moje dievčatko, aj keď je už veľké, tak mamy musia fúkať bibi."

Agáta si musela zabezpečiť starostlivosť o deti, ktoré jej momentálne stráži jej manažér a ona ich kontroluje, napríklad aj cez Face Time. Zarážajúca je však reakcia jej partnera Jaromíra Soukpa. „Agáta má chrípku, a čoskoro ju mať zase nebude,“ okomentoval Soukup stav svojej partnerky pre blesk.cz s tým, že sa o svojom súkromí viac baviť nemieni. Na ďalšiu otázku, prečo je nastávajúca mamička jeho dieťaťa v nemocnici, reagoval prekvapivo pokojným hlasom: „Opýtajte sa Agáty. Na žiadnom zákroku nie je, viac k tomu hovoriť nebudem…" Žeby kríza vo vzťahu?

Agátina choroba totiž nabúrala Soukupove plány s ich spoločným projektom. Ale ešte horšie je, že chrípka v počiatočnom štádiu tehotenstva môže výrazne ohroziť plod a zvyšuje riziko rôznych malformácií, ako je napríklad postihnutie centrálneho nervového systému, deformácia končatín alebo rázštep pier. V niektorých prípadoch môže spôsobiť aj predčasný pôrod alebo samovoľný potrat. Agátine obavy sú tak namieste a nečudo, že prosila fanúšičky, aby jej držali palce.