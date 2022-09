Bacuľku Halinu Pawlowskú by ste nespoznali, fanúšikovia sú z tej zmeny hotoví!

Haline Pwlowskej (67) ide karta. Nedávno sa rozhodla pre menšiu zmenu svojho imidžu, ale výsledok bol úchvatný a jej fanúšikovia jej odvtedy sypú jeden kompliment za druhým. A pravdou je, že Halina vyzerá naozaj skvostne. Pozrite jej fotky v GALÉRII, poviete si, že nič lepšie urobiť nemohla.

Keď Halina na sociálnej sieti zverejnila fotku s mladou kráskou, ku ktorej napísala: "Kráska a … ja! ( V ZOO!)", všetci jej oponovali, že na fotke sú krásky dve. A najlepšie to vystihla fanúšička Pavla, ktorá Haline napísala: "1+1 sú 2 krásky. Byť mladá a krásna, to ide samo, ale byť zrelá a krásna, to už je aj o duši." A keďže sa zvykne hovoriť, že oknom do duše sú oči, tou zmenou imidžu vynikli práve Halinine modré oči, pozrite, všimli ste si, aké ich má krásne?

A aj Halina zaspomínala na sociálnej sieti spoločnou fotkou na nedávno zosnulú speváčku Hanku Zagorovú, na ktorej sú spolu s Dagmar Havlovou. Halina k fotke napísala veľavravné: "To boli časy." Na čo jej Dagmar Havlová odpovedala, že vtedy bolo veselo, vtipno, milo. Žiaľ, dobé veci akosi rýchlo pominú...