Po tajnej svadbe sa konečne objavili na verejnosti. Kateřína Kristelová a Tomáš Řepka priznali, že spečatenie ich lásky boli naozaj dojemné a tiekli slzy.

Tomáš Řepka (49) roky patril medzi najdivokejších a najdrsnejších českých futbalistov. Pred pár týždňami si zobral za manželku moderátorku a českú barbie Kateřinu Kristelovú (43). Ich svadba bola tajná, no dvojica až teraz odkryla podrobnosti a emócie z ich veľkého dňa.



Treba dodať, že čerství novomanželia patrili medzi tie menej obľúbené české celebrity. Tomáš mal opletačky s políciou, dokonca skončil na pár mesiacov vo väzení a Kateřina mu veľmi ochotne pomáhala degradovať jeho bývalú manželku Vlaďku Erbovú. Kontroverzná dvojica totiž pred rokmi poškodila jej dobré meno erotickým inzerátom.



Ale vráťme sa k ich svadbe. "Všetko išlo podľa našich predstáv. Žiadna veľká párty sa nekonala. Chceli sme si dať sľub pred našimi blízkymi. Bola to komornejšia svadba a nechýbalo dojatie. Áno, aj slzička bola. Bolo to krásne a dojemné. Každá ženská by zdrhla ale Katka vydržala,“ priznal drsný exfutbalista.



Po spomínaných škandáloch sa manželia menej objavujú na spoločenských akciách. Rozhovor o tajne svadbe poskytli webu eXtra.cz na festivale v Karlových Varoch, inak si súkromie strážia a je im lepšie v pohodlí domova. Pred šoubiznisom uprednostnili vlastnú intimitu. "Ten najfarebnejší život je mimo médií,“ dodala na záver blond moderátorka.