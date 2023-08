Dnes sa koná posledná rozlúčka so slávnou českou herečkou Janou Šulcovou…

Jana Šulcová (✝76) zomrela 28. júla vo svojej vile na pražskom Veleslavíňe. Jej najbližší príbuzní a priatelia sa s ňou dnes lúčia v priestoroch motolského krematória. Pohreb zabezpečili jej dcéry Rozálie Víznerová a Tereza Václavková.

Rodina nechcela o pohrebe podávať presné informácie. Do poslednej chvíle nebol jasný čas obradu a pred smútočnou sálou zamestnanci krematória neuverejnili skutočné meno herečky, ale jej postavy z filmu S tebou mě baví svět, teda Kataríny Horákovej a rok, v ktorom bol film nakrútený.



„Práve dnes odišla do hviezdneho neba úžasná žena a naša maminka Jana Šulcová,“ oznámila v piatok správu dcéra Rozálie. Herečka zažila najväčšiu slávu počas 80-tych rokoch. Preslávili ju aj film My všichni školou povinní a kultová komédia S Tebou mě baví svět. Posledné roky sa objavila vo filmoch Kobry a užovky a Daria.



Dvadsať rokov bola manželkou hereckého kolegu Oldřicha Víznera, s ktorým má dve spomínané dcéry. V posledných rokoch herečku potrápili zdravotné problémy, podstúpila operáciu štítnej žľazy i oka. Zomrela v kruhu najbližších. Podľa dcér išlo o náhle zlyhanie srdca.