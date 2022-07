FOTO Tak dnes vyzerá bacuľka, ktorá kedysi poplietla hlavu kniežaťu Schwarzenbergovi! To vážne?

Sexi brunetku Janu Vopěnkovú, ktorá pred rokmi očarila knieža Karla Schwarzenberga, by ste dnes nespoznali, je z nej iná žena.

Pred pár rokmi spôsobila rozruch v českých médiách svojím vzťahom s kniežaťom Karlom Schwarzenbergom (84). Nik jej nepovedal inak, ako ramlica (samica králika/zajaca – pozn. red.). Mnohí ju považovali ani nie tak za Popolušku, ako skôr nepodarenú Pretty Woman. Ľudia, ktorí Schwarzenbergovu krásavicu Janu (32) poznali, tvrdili, že je zlatokopka. Jana Vopěnková sa rozhodne nebála na verejnosti vyzliecť, a mravy tiež nemala kniežacie, ale trochu voľné a pre život v luxuse bola schopná urobiť čokoľvek.

Po rozruchu, ktorý spôsobila, sa potom trochu stiahla do ústrania a dlhšie o nej nebolo počuť. Nedávno sa však na sociálnej sieti objavili jej nové fotky a tým, ktorí sexi bacuľku poznali predtým, padla sánka. Z Jany je dnes celkom iná žena, aspoň čo sa výzoru týka. Na bucľatú slečnu môžete rovno zabudnúť, dnes je z nej štíhla baba. Povahou sa však príliš nezmenila a aj s kniežaťom Karlom Schwarzenbergom je stále v kontakte, hoci už nie sú vo vzťahu.

Dnes už štíhla brunetka pre portál expres.cz bez okolkov priznala, že jej Schwarzenberg stále finančne pomáha a radí jej. „Keď potrebujem, rád mi pomôže. Karel je džentlmen. Napríklad sa ma nikdy nepýta na iných mužov. Keby som mala nový vzťah, asi by nebol rád, ale viem, že by chcel, aby som mala raz niekoho, ako je on. Aby ten muž bol vzdelaný a správal sa ku mne pekne. Chce, aby som bola šťastná,“ dodala krásna Jana, ktorá sa po boku Karla Schwarzenberga začala objavovať v roku 2013.