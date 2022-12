FOTO Tak to je gól! Aha, čo sa prevalilo o Bagárovej novom mužovi: Na toho sa Muradov nechytá!

Vyzerá to tak, že Monika Bagárová našla to, čo hľadala.

Monika Bagárová už nejaký ten piatok randí s novým mužom. Je ním karlovarský podnikateľ Leonardo Lekaj (31). Speváčka ho už prestala tajiť a ako potvrdili zdroje z jej okolia, stihol sa už uskutočniť aj stretnutie s rodičmi. A ako tvrdia Monikine kamarátky, toto je rozhodne iná káva, než to, čo zažívala s otcom svojej dcéry, MMA zápasníkom Makhmudom Muradovom.

Hoci Bagárová a Muradov ako pár mali veľa priaznivcov, ktorí ich vzťahu fandili, nevyšlo im to, a to aj napriek tomu, že majú spolu dcéru Rumiu a aj napriek tomu, že svojmu vzťahu dali druhú šancu. Pravdou je, že Muradov trávil pre rôzne povinnosti, či už športové alebo rodinné, mimo Česka, a Monika bola na dcéru sama. Našťastie jej pomáhali rodičia.

Zato Muradovovi rodičia sa za celý čas ich vzťahu nestihli s Monikou zoznámiť a ani naživo nespoznali svoju vnučku Rumiu, ktorá dostala meno práve po Makhmudovej mame. Teraz síce Muradovova mama vypisuje na Monikinom účte na sociálnej sieti, aká jej je vnučka rozkošná princezná, ale kto vie, či ju vôbec niekedy uvidí. A rovnako niektorí Muradovovi fanúšikovia píšu Monike, aby sa vrátila k Makhmudovi, ale...

Zdá sa, že Monika má už nový život, a je maximálne šťastná. Napokon aj sama priznala, aký ťažký bol pre ňu tento posledný rok. „Povedala by som, že to bol možno môj najťažší rok. Prebehli obrovské zmeny v mojom živote. Bol veľmi smutný v jednej chvíli a potom vlastne zároveň ten najšťastnejší. Ako hovorím, všetko zlé je na niečo dobré, a aj keď si v tej chvíli myslíte, že sa všetko skončilo a nie je cesta ďalej, tak tú odpoveď získate časom, prečo to tak bolo. A ja som ju získala práve teraz,“ prezradila Monika Bagárová relácii Showtime na TV Prima.

Vyzerá to tak, že Monika našla to, čo hľadala. Aha, čo sa teraz prevalilo o jej novom mužovi. Leonard Lekaj podniká v oblasti zlatníctva a klenotníctva a obchoduje tiež s liehovinami. V biznise sa pohybuje už 10 rokov, a v Karlových Varoch tak zrejme platí za eso vo svojom oblasti. Prioritou ale pre Moniku zostáva predovšetkým to, ako si s partnerom rozumie.

Monikina kamarátka prezradila, že sa k Monika správa ako k princeznej a jej slová potvrdzuje aj samotná speváčka: „Je veľmi chápavý a to si strašne vážim a vlastne to máme nastavené veľmi pekne, obaja sme rozumní ľudia, ktorí vedia, čo je v živote dôležité. Som rada, že to jednoducho berie, zvláda a dokáže sa nad niektorými vecami zasmiať," opísala Monika, čo sa jej na novom priateľovi páči. Problémom v ich vzťahu zatiaľ nie je ani vzdialenosť, keďže Monika sa presťahovala k Brnu a Leonard žije a podniká v Karlových Varoch. Nuž, uvidíme, čo prinesie budúcnosť...