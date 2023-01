FOTO Tak to je gól! Dagmar Havlová zmenila účes, omladla o 30 rokov, vyzerá ako... To snáď nie!

Tá že bude mať 70 rokov? Dagmar Havlovej stačilo len trochu zmeniť účes a nahodiť svieži mejkap a hneď omladla o 30 rokov. Aha, koho teraz pripomína! Neuveriteľné...

Zvykne sa hovoriť, že práca chvatná, málo platná, no u Dagmar Havlovej to neplatí. Bývalá česká prvá dáma je stále v jednom kole, a tak pozabudla, že je pozvaná na slávnostný koncert k 30. výročiu samostatnosti Česjeh republiky: „A teraz narýchlo na slávnostný výročný koncert samostatnosti českého štátu do Rudolfina. Na pozvanie premiéra Fialu. Mala som na to pol hodiny. Tiež v zhone zabúdate?“ vtipkovala Dagmar Havlová pri fotografii, na ktorej jej to neskutočne pristalo. Vďaka mladistvému mejkapu, ktorý si urobila celkom sama, omladla o dvadsať či dokonca o tridsať rokov, ako jej napísali fanúšičky.

A korunu jej vzhľadu nasadil šikovný kaderník, u ktorého ocenila, že napriek nedostatku času na úpravu jej vlasov všetko včas stihli. „Prišiel hneď!!! Ďakujem!!“ pochvaľovala si Dagmar, ktorá tak na slávnostný koncert nielenže prišla načas, ale ešte k tomu aj skvelo vyzerala. Fanúšičky jej polichotili, keď jej napísali, že im teraz pripomína Jennifer Lopez. Ani sa nechce veriť, že Dagmar o necelé tri mesiace oslávi okrúhlu sedemdesiatku. Takto by v jej veku chcela vyzerať každá.