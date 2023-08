Dobový archív vydal svoje svedectvo.

Fotograf dobového časopisu Svet socializmu Miroslav Tuleja sa nedávno pochválil vzácnym záberom z raných začiatkov Karla Gotta (†80). Vtedy len trojnásobného zlatého slávika zachytil premočeného v bielom smokingu a s motýlikom v pražskej plavárni Podolí. „To bolo ešte v čase, keď mal pôvodný chrup a býval u rodičov vo vile v pražskej časti Kobylisy, kúsok od Heydrichovej zákruty,“ zaspomínal si autor.

Na plaváreň sa za ním vybral zdokumentovať filmovanie skladby pre televíziu. „Režisér Ivo Paukert si vymyslel, aby v smokingu skončil z mostíka do bazéna. Karel s tým nemal vôbec problém, všetci sme sa veľa nasmiali. O mnoho desaťročí neskôr som sa ho pýtal, či si na to pamätá, no vôbec netušil. Pamäť mu osviežila až moja fotografia,“ spomína Tuleja.