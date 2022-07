Boháč Jaromír Soukup sa pri Hanychovej rozhodne nebudí, len či Agáte popri jej životnom tempe bude stíhať s dychom...

Odkedy sa prevalilo, že Agáta Hanychová (37) a Jaromír Soukup (53) sú spolu, život českého boháča nabral riadne obrátky., Nie že by sa predtým nudil, ale s Agátou je to proste iné tempo. Zamilovaný párik si užíva spoločné chvíle na striedačku v jeho letovisku v španielskej Marbelle, pomedzi to si odskočili do Prahy nafotiť ich spoločné snímky, pre Soukupove časopisy, a teraz sú už zasa v slnečnom Španielsku.

Agátiné sledovateľky si najprv ťukali na čelo, že sa Agáta dala dokopy s o 16 rokov starším mužom, keďže pánov nad štyridsať dovtedy neuznávala. A teraz sa zase smejú Soukupovi, že až teraz si "starý dedo" uvedomuje, do čoho sa namočil, lebo Agáta je jednoducho uragán. A aj vždy bola.

Jaromír sa totiž nedávno tak trošku posťažoval. Keď si s Agátou vyšli na skútri, Agáta sa ho spýtala, aká je spolujazdkyňa, na čo Soukup hneď spustil, že strašná. Agáte položartom, polovážne vyčítal, že je schopná sa na skútri aj počas jazdy líčiť, fajčiť, telefonovať a natáčať videá na sociálne siete.

Hanychová si nenechala pokaziť náladu a veselo si zapálila. Samozrejme kvôli videu. „Jediné šťastie je, že na tom skútri nie je ešte kávovar, to by Agáta uvarila štyri kávy,“ zhrnul Soukup. To jej už ale pomaly tuhol úsmev na perách a pýtala sa, či ju má vôbec rád, že to tak príliš nevyzerá.

Tak či onak, väčšina Agátiných fanúšikov je presvedčená, že ako pár k sebe neskutočne pasujú, pozrite v GALÉRII FOTO, čím Agáta Soukupa nakazila. Väčšina Agátiných fanúšikov verí, že Soukup Agátine "vražedné tempo" zvládne a nerozídu sa. Skôr predpovedajú skorú svadbu. Agáta sa totiž na sociálnej sieti pochválila fotkou, na ktorej im udrel do očí jeden detail. A z neho usúdili, že ich svadba bude čo nevidieť, veď pozrite FOTO v GALÉRII.