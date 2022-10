Artur Štaidl (26) teda vie prekvapiť, takúto zmenu by od neho čakal málokto!

Hoci sa narodil slávnym rodičom ako "celebritné" dieťa, rozhodne to nikdy v živote nemal na ružiach ustlané. No napriek tomu, čím všetkým si doteraz prešiel, zvláda Artur Štaidl, ktorý slávi už 26. narodeniny, svoj život so cťou.

Artur sa narodil ako vytúžené dieťa speváčky Ivety Bartošovej (†48). Jeho otec Ladislav Štaidl (†75), ktorý mal z manželstva s Aňou Štaidlovou (75) už tri dospelé deti, po ďalšom potomkovi netúžil, no Ivete sa ho podarilo "oklamať", a prišiel na svet Artur. Napriek tomu, že Štaidl už ďalšie dieťa nechcel, dal Arturovi všetko, čo mohol, najmä po tom, ako ho vysúdil do svojej starostlivosti, keďže Arturova mama Iveta mala dosť problémov sama so sebou.

Komplikovaný život s labilnou mamou, ktorá svojho syna síce nadovšetko milovala, ale nedokázala mu dať takú starostlivosť, akú jej dieťa potrebovalo, sa prejavil aj na vzhľade Artura. Chlapec v detstve a dospievaní trpel značnou nadváhou, čo potom riešil až jeho otec Ladislav Štaidl, ktorý Arturovi zariadil špeciálne odtučňovacie terapie. V každom prípade, aj vďaka výchovnému pôsobeniu Ladislava Štaidla, a najmä vďaka milej povahe Artura vyrástol z neho príjemný sympatický mladý muž.

Po tom, ako sa jeho mama rozhodla dobrovoľne opustiť tento svet a jeho otec vlani zomrel na komplikácie spojené s ochorením covid-19, Artur sa musí životom pretĺkať sám, na oboch rodičov však spomína s láskou. „Mám skôr len tie dobré spomienky, kedy sme spolu trávili čas, keď sme chodili von so psom a podobné záležitosti. Také tie jednoduché, ľahšie spomienky,“ povedal o svojej mame Ivete v relácii Život vo hviezdach TV Nova. Zlé veci sa zo svojich spomienok snažil vytesniť, jednoducho musí ísť ďalej.

Arturovmu otcovi Ladislavovi Štaidlovi, ktorý bol nielen úspešný muzikant, ale aj podnikateľ, záležalo na synovej budúcnosti, a tak dohliadal na jeho vzdelanie. Artur vyštudoval hotelovú školu a po oboch rodičoch je vcelku slušne materiálne zabezpečený. No ako pred časom naznačil na sociálnej sieti, chce ešte pokračovať v štúdiu a plánuje sa venovať psychológii. Týmto rozhodnutím možno mnohých prekvapil, ale na druhej strane, po tom, čím si v živote prešiel, možno to až také prekvapivé nie je...