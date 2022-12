Dagmar Patrasová natrela Slováčka pred celým národom, toto si za klobúk nedá!

S Dádou Patrasovou to podľa slov Slováčkovho kamaráta muzikanta ide dole z kopca. „Felix z domu doslova uteká, pretože sa nechce pozerať na to, ako sa Dáda upíja. Je rád, že ho pozývajú a že on môže byť s kamarátmi v spoločnosti a baviť sa.“ A teraz priložil svoje polienka do ohňa aj samotný Slováček. Ten médiám prezradil, že jeho manželka neprišla na dohodnuté vystúpenie, a naznačil, že dôvodom mal byť zase alkohol.

Felix Slováček svojimi slovami všetkých vystrašil. „Je to koniec jej kariéry! Jediná možnosť, čo tu je, je zbaviť ju svojprávnosti, inak umrie! To nepochopí nikto, kto nemá doma takto chorého človeka. Keď sa to stane, tak všetci budú chodiť a nadávať mi, prečo som niečo neurobil. Je to ťažké,“ bedákal Felix. „Bohužiaľ je manželka indisponovaná už každý deň. Nachladená však nie je,“ tvrdil Slováček. „Asi každý vie, prečo neprišla. Som z toho veľmi zúfalý, vôbec neviem, čo mám robiť, aby som jej zachránil život,“ dodal muzikant, ktorý sa obáva, že jeho manželka skončí ako svojho času Iveta Bartošová či žena herca Jiřího Krampola Hana.

Dagmar to však celé vidí celkom inak. Tú Felixove výroky poriadne rozčúlili, no na manželove vyjadrenia spočiatku vôbec nechcela reagovať. „Asi mu ide o môj majetok. Už ma tie jeho útoky štvú. Nech sa pozrie na svoj život. Mne ten môj ničí neustálymi neverami. Nechápem, prečo má potrebu hovoriť stále do tlače. Ja sa o ňom nebudem vyjadrovať,“ reagovala na slová svojho manžela pre eXtra.cz Dáda Patrasová.

Návrh svojho manžela týkajúci sa jej zbavenia svojprávnosti tvrdo odsúdila a rozhodla sa konať. „Muselo mu preskočiť. Podám žiadosť o rozvod. Toto je už cez čiaru. Som z toho zúfalá. Po 40 rokoch manželstva je takýto zákerný,“ hromžila Dáda, no napokon zašla ešte ďalej. Slováček teraz môže po kanáloch chodiť, pozrite, čo o ňom povedala. Môže to byť pravda?