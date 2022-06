FOTO To je gól! Žilková konečne o Agáte a Soukupovi: Aha, čo povedala! To nemôže myslieť vážne!

Riadny bizár! Agáte Hanychovej (37) doktor nestačil, tak zbalila mediálneho magnáta! Čo na to jej mama Veronika Žilková (60)? Budete len krútiť hlavou!

Agáta Hanychová po rozvode s Jakubom Prachařom je ako odtrhnutá z reťaze, jeden milenec strieda druhého. Ona sa ani nepotrebuje otriasť z predošlého vzťahu, u nej je to, akoby len prestúpila do inej električky... Agátine fanúšičky sa len chytajú za hlavu a ľutujú jej deti, že stále majú nového "náhradného otecka", keďže Agáta svoje známosti vytrvalo predstavuje aj svojím dvom deťom, synovi Kryšpínovi a dcére Mii. Čo na to hovoria otcovia jej detí, nevedno...

Keďže u Agáty všetko ide ako na bežiacom páse, už sa ani nikto príliš nepozastavoval nad tým, že aj jej mamičkou zbožňovaný pán doktor už tiež patrí minulosti. Agáta sa o konci ich vzťahu nevyjadrila príliš lichotivo, radšej to nebudeme reprodukovať. Keď sa však prevalila správa, že rebelka a lovkyňa mužov má nového milenca a najmä keď sa zistilo, kto to je, ostali všetci v nemom úžase. A keď sa objavili aj ich prvé spoločné intímnejšie fotky, Agátine fanúšičky mali dosť, veď pozrite v GALÉRII, pochopíte, prečo...

Agáta totiž zbalila mediálneho magnáta a boháča Jaromíra Soukupa, hoci tí znalejší vecí, napríklad hudobný boss František Janeček, vedia o jeho bohatstve svoje... Ešte nedávno sa Agáta vyjadrila, že starší muži sú nanič a chlap po štyridsiatke smrdí stuchlinou, no zrazu jej neprekáža, že Soukup je od nej o 16 rokov starší. A keby len to. Pozrite, čo odhalili ich prvé spoločné FOTKY, fanúšičky boli znechutené. Zaujímavé by bolo vedieť, čo si o tom myslí Agátin bývalý najlepší kamaráť a zároveň exmanžel Jakub Prachař. Ten sa zatiaľ nevyjadril, no jej mama Veronika Žilková áno. A budete len neveriaco krútiť hlavou nad jej slovami...