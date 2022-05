FOTO To že je sestra Jiřiny Bohdalovej? Herečka sa s ňou nikdy príliš neukazovala, to je dôvod

Na oslave 91. narodenín Jiřiny Bohdalovej prišla aj jej sestra Jaruška. Ani sa nechce veriť, že je od nej o 12 rokov mladšia, veď pozrite FOTO.

Okrúhlu deväťdesiatku legendárna herečka Jiřina Bohdalová nemohla osláviť vo veľkom štýle pre pandémiu korony. Nakoniec si to vynahradila silvestrovským programom, do ktorého jej prišli zablahoželať mnohé známe osobnosti z českého šoubiznisu a zároveň si pre ňu pripravili vystúpenie.

Deväťdesiate prvé narodeniny poňala Jiřina komornejším spôsobom, ale zato oslavy sa konali na viackrát. Raz pre ňu pripravil tajnú oslavu pri cimbálovke jej slovenský priateľ, podnikateľ Ľubormír Focko. Druhú oslavu si dopriala s tými najbližšími u nej doma. A že bolo skutočne veselo. Prišli totiž všetci, ktorých má rada, čiže jej dcéra a obaja vnuci, priateľ Ľubomír Focko, herec Martin Dejdar s manželkou, režisér Zdeněk Zelenka, ale tiež aj jej sestra Jaruška.

Jiřina sa so svojou sestrou Jaruškou na verejnosti príliš často neukazuje, a to z jednoduchého dôvodu. Jej sestra totiž žije vo Švédsku, kam emigrovala ešte v roku 1968. Herečka tvrdí, že so sestrou toho majú veľa spoločného, ale na druhej strane sú aj dosť rozdielne, a je to vidieť už na prvý pohľad, veď pozrite FOTO v GALÉRII!.

Jiřina, hoci je o 12 rokov staršia, pôsobí omnoho čipernejšie a zdá sa, akoby ona bola tá mladšia, toľko energie z nej vždy srší. Jiřina aj sama pred časom prezradila, že kým ona je stále v pohybe, jej sestra si rada sadne alebo sa prechádza. Dokonca na sestru "bonzla" jej hlášku na svoju adresu: "Len sa na teba pozriem, a už som unavená." Herečka priznáva, že keď spolu idú chodbou, je pri výťahu o dve minúty skôr, pretože Jiřina sa rúti a ona si len tak kráča. "Mňa to rozčuľuje, ona mi nadáva, prečo sa naháňam. Lenže ja si tú energiu nemusím vyrábať, mám ju v sebe," priznáva bez okolkov Jiřina, ktorá je na svoj vek naozaj neskutočne aktívna.