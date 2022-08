FOTO To je zmena! Česká herečka zhodila 35 kíl: A dôvod? Ten najhorší! Jej manžel si našiel...

Známu českú herečku Pavlu Tomicovú by ste už nespoznali, tak sa zmenila. Čo bolo príčinou? To nechce zažiť žiadna žena.

To nevymyslíš, to je život. Známa česká herečka Pavla Tomicová (60), hviezda nekonečného seriálu Ulice či novšieho Slunečná najprv všetkých šokovala radikálnou zmenou svojho vzhľadu. Usmievavá bacuľka, ku ktorej jej kilá navyše tak akosi patrili, sa pomerne rýchlo zmenila na nepoznanie. Schudla 35 kíl, a zrazu je z nej len tieň onej bacuľatej blondínky. Donedávna si zo svojej mohutnejšej postavy sama robila žarty, a že by teraz zrazu zatúžila po zmene?

Nuž, ako zvyčajne, je to celkom inak... Hviezda seriálov Ulice či Slunečná sa koncom minulého roka dozvedela od svojho manžela, herca Odřeja Malého, že od nej odchádza. Pavle tak skrachovalo už druhé manželstvo. Prvý manžel, s ktorým má dospelého syna Adama, sa jej po desiatich rokoch manželstva priznal, že je gay a nasledoval rozvod.

S hercom Ondřejom Malým bola Pavla v manželstve 19 rokov a majú spolu 22-ročnú dcéru Anežku. Keď jej aj on oznámil, že od nej odchádza, najviac sa bála toho, že sa zopakuje situácia, ako v prvom prípade. Z jej druhého manžela sa však nevykľul gay, ale "iba" obyčajný neverník, ktorý sa zahľadel do takmer o dvadsať rokov mladšej hereckej kolegyne, a keby len to...

Pavlin manžel s novou partnerkou čaká každú chvíľu potomka, Pavla tak musí čeliť hneď dvom ranám krutého osudu. Nielen, že jej utiekol manžel, ale rovno si založil novú rodinu. Ich Anežka bude mať čoskoro ďalšieho nevlastného bračeka alebo sestričku. Nuž, to nepoteší... Nečudo, že z Pavly je len už jej tieň. A hoci by sa mohla po rokoch pýšiť štíhlou postavou, jej smutné oči hovoria o veľkom trápení...