FOTO To vážne tak vyzerá? Z Patrasovej sú všetci v šoku: Aha, ako ju zmenil návrat Felixa domov

Dagmar Patrasová svojím zjavom všetkých šokovala. Tak ju zmenil návrat Felixa Slováčka domov? To nemôže byť pravda, ako teraz vyzerá...

Herečka, speváčka a moderátorka Dagmar Patrasová si pri svojom záletnom manželovi Felixovi Slováčkovi za tie roky vytrpela svoje, čo sa zákonite odzrkadlilo aj na jej vzhľade. Podľa informácií z jej blízkeho okolia mala Dáda problémy riešiť aj pohárikom, čo kritizoval jej manžel. Mnohé fanúšičky sa však Dády zastávali, že ani nečudo, keď svoje problémy riešila práve takto. Byť celé roky podvádzanou ženou, to by zlomilo aj silnejšie povahy. Dáde Patrasovej však konečne svitlo na lepšie časy.



Neverníka Felixa má po siedmich rokoch vzťahu s Luciou Gelemovou doma. Šťastím bez seba z toho síce nie je, lebo podľa jej slov sa na tie zlé roky nedá len tak zabudnúť. V každom prípade je však rada, že sú s Felixom zase spolu, dokonca absolvovali už aj spoločnú dovolenku či výlety. No ak by ste čakali, že sa Dáda na sociálnej sieti pochváli spoločnými zábermi z chvíľ konečne strávených s Felixom, ste na omyle. To naopsk, práve Felix je v tomto smere na sociálnej sieti aktívnejší a zvykne zazdieľať spoločné fotky z výletov s Dádou.



Zato Dáda sa nedávno na sociálnej sieti pochválila takou svojou fotkou, že fanúšikovia nechápali. Takto ju zmenil návrat neverného Felixa Slováčka domov? Veď pozrite jej nové FOTO v GALÉRII. To snáď ani nemôže byť pravda. že tak teraz vyzerá.