Herečka Klára Trojanová prelomila mlčanie a prehovorila o rozchode s Ivanom Trojanom.

Ich rozchod bol šokom hádam pre každého! Klára Trojanová (51) tvorila so svojím slávnym manželom Ivanom Trojanom (59) na pohľad idylický pár. Nedávno svojmu synovi Františkovi (24) v roli redaktora poskytla rozhovor pre časopis Vital. Prehovorila v ňom nielen o smrti oboch rodičov, ale aj aj o výchove synov pod vplyvom ťažkej depresie.

Dlho sa k svojmu osobnému životu nevyjadrovala. Dnes Klára Trojanová začína úplne od nuly. "Vzhľadom k tomu, že som mala život naplánovaný a išla som podľa nejakej schémy, ale osud to chcel inak. Začala som sa meniť s tým, že sa nedá všetko naplánovať a občas je lepšie nechať veci plynúť,“ vyjadrila sa po prvýkrát o svojom živote, po rozchode s hereckou hviezdou Ivanom Trojanom.



Najskôr sa Klára presťahovala z Košíř, kde s Ivanom a so synmi žila do svojho bytu na Smíchově. V novembri sa s Trojanom zišli u notára aby si vyrovnali majetok. Museli sa dohodnúť aj ohľadom starostlivosti o dvoch neplnoletých synov.

Trojanová o sebe tvrdí, že je samaritánkou a občas to býva naozaj nezdravé. "Pokiaľ má človek tieto sklony, je to síce fajn, ale nikam to nevedie a je to ubíjajúce,“ tvrdí brunetka. „Musím povedať, že som sa naozaj ocitla vo veľmi zaujímavej životnej fáze a som za to cez všetky tieto bolesti vďačná,“ zverila sa.



Sestra olympionika Lukáša Pollerta prežila aj smrť oboch rodičov, čo je pre mnohých traumatizujúce. "Myslela som si, že to najhoršie, čo vás môže postretnúť, je utierať svojmu otcovi zadok. Zistila som, že na tom ale nič nie je. Tým, že som bola s otcom do úplného konca, tak som zistila, že smrť nie je nič tragického. Jednoducho to príde,“ dodala.





Klára mala kariéru až na druhom mieste. Vychovala štyroch synov. Navyše doopatrovala oboch rodičov. Okrem toho dlhé roky bojovala s ťažkou depresiou. Na dvoch starších synov kričala oveľa viac ako na dvoch mladších.

"Bolo to dané tým, že som bola v tej dobe extrémne unavená. Musela som zvládnuť veľa vecí naraz. Do toho som brala lieky na depresiu,“ priznala otvorene. Depresívne stavy mala od roku 2001. Vtedy si to vraj odniesli deti. Bola taká unavená a vystresovaná, že na ne neustále kričala. Dnes je na tom oveľa lepšie. Chce nadviazať na svoju kariéru speváčky, ktorá jej aktuálne robí obrovskú radosť.