Český herec sa zachoval veľkoryso a prišiel o dvoch biologických synov…

Jiří Krampol (84) má za sebou štyri svadby a tri rozvody. Po celý svoj život mal pred sebou obraz maminky, ktorá zostala s jeho otcom aj keď prišiel o nohu. Život sa s ním rozhodne nemaznal. Po rozvode prišiel nielen o manželky, ale aj o deti.



Syn Tomáš sa mu už neozve. Tenista a barman, ktorý žije v Austrálií Jirkovi nepošle ani fotky vnúčat. Krampolova prvá žena a televízna hlásateľka Jana Fořtová sa po rozvode znovu vydala a Jirko dovolil, aby si ho nový manžel jeho ex osvojil. Ako otca ho vymazali zo všetkých dokumentov.

Druhý syn dostal po ňom meno. Vzťah ale nevydržal a jeho bývalá manželka – právnička opäť chystala svadbu. Po maminkinom ďalšom manželovi dostal Jiří priezvisko Suvajdič. I jeho dovolil herec osvojiť inému mužovi. Dnes už nemajú spolu nič spoločné.



Tretia manželka manekýnka Marta priviedla do manželstva syna Martina. Herec ho vychoval ako vlastného, keďže už pred tým po rozvodoch o svojich biologických synov prišiel.



So štvrtou ženou Hankou prijal aj jej syna Petra. Aby mali všetci rovnaké priezvisko, tak si ho osvojil. Dokonca spolu aj bývali. Krampol dal Petrovi aj peniaze z predaja jednej nehnuteľnosti. S Hankou ešte čakali vysnívané dievčatko. Priali si totiž mať aj spoločného potomka. Jeho štvrtá žena však kvôli pochybeniu lekárov musela dcérku porodiť v siedmom mesiaci tehotenstva mŕtvu. Navždy ju to poznamenalo. Osud sa s legendárnym hercom rozhodne nemaznal. Aktuálne ho trápia vážne zdravotné problémy.