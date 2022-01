Vedeli ste, že druhá nevesta Libuše Šafránkovej je Slovenka? Pozrite, ako vyzerá a čím sa živí.

Slávny herecký pár Libuše Šafránková a Josef Abrhám mali spolu len jediného syna Josefa, no napriek tomu napokon mali pomerne veľkú rodinu. Josef Abrhám mladší sa totiž oženil dvakrát. S prvou manželkou Denisou Grimmovou mal dvoch synov, Josefa (14) a Antonína (12) a s druhou manželkou, Slovenkou Ľudmilou Strakovou priviedol na svet tiež dve deti, dcéru Lauru (4) a syna Benjamina (3). A práve druhá nevesta, Popradčanka Ľudmila prehovorila o slávnej rodine svojho muža, najmä o tom, ako prežívali rozvod prvého manželstva svojho syna.

Ľudmila pre českú televíziu DVTV prezradila, že sa s Josefom Abrhámom mladším zoznámila v čase, keď prežíval neľahké obdobie a rozvádzal sa s manželkou Denisou. Vo vzťahu im to začalo škrípať niekedy v roku 2013. Keďže Josef Abrhám mladší žil so svojou rodinou v rodičovskej vile v Prahe, bolo toto obdobie ešte o to zložitejšie. "Rozpad jeho rodiny veľmi bolel jeho rodičov," opísala neľahkú situáciu svojho budúceho partnera. A keď si ich prvá nevesta našla nového partnera, s ktorým má ďalšieho, teraz už šesťročného syna, nebolo cesty späť. Slávna Popoluška sa podľa Ľudmily bála len jediného, že sa po synovom rozvode nebude môcť vídať so svojimi vnukmi.

To sa našťastie nestalo. S prvou nevestou mala totiž Libuše dobrý vzťah, podporovala ju v jej práci režisérky a radila jej. Ale keď sa jej syn Josef dal dokopy so Slovenkou Ľudmilou, ktorej neskôr zvykla hovoriť Luděnka, obľúbila si najmä pre jej pracovitosť aj ju. Ľudmila porodila Josefovi tiež dve deti, Libuše Šafránková sa tak dočkala aj svojej jedinej vnučky. Keď sa pre chorobu prestala venovať herectvu, zmyslom jej života sa pre ňu stala práve jej rodina a najmä jej štyri vnúčatá. S obľubou zvykla hovoriť, že si rozumie so všetkými svojimi vnúčatami, a tak si ich na sklonku života mohla naplno užiť.

Ľudmila si svojich svokrovcov získala už spomínanou pracovitosťou, a tiež aj podnikavosťou. Ako prezradila pre televíznu stanicu DVTV, v mladosti mala silnú túžbu vyraziť do sveta. Najprv študovala v Nemecku, kde sa v Berlíne venovala štatistike, ktorú tam potom aj učila na univerzite. Lákalo ju však niečo iné, učarovala jej gastronómia. S predchádzajúcim partnerom si otvorili tri talianske reštaurácie a v jednej z nich mali aj zmrzlináreň. A práve sladká pochúťka jej učarovala až tak, že na talianskej univerzite v Bologni vyštudovala aj zmrzlinárstvo. V roku 2015 potom Ľudmila otvorila v Prahe svoju prvú zmrzlináreň.

Ľudmila si sladkou pochúťkou získala zákazníkov aj vďaka netradičným príchutiam. Jej mrazenú dobrotu už pochválil aj Jiří Krampol, ktorý dokonca býva neďaleko jej zmrzlinárne. A Ľudmila si aj vďaka sladkej pochúťke získala aj srdcia starších dvoch synov svojho manžela. Z Josefa a Antonína rastú totiž nádejní mladí filmári, a tak svojej macoche nakrútili reklamu na jej zmrzlinu a honorárom pre nich bola, ako inak, práve táto sladká dobrota. Ale ako priznali svojho času v šou Honzu Dědka, zmrzliny majú k dispozícii kedykoľvek toľko, koľko im hrdlo ráči.