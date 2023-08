Bol hanblivý muž. Vašo Patejdl napriek tomu prežil lásky ako z filmov.

Legendárny hudobník Vašo Patejdl zomrel vo veku 68 rokov. Blízky vzťah mal pred rokmi aj s ikonou našej hudobnej scény Marikou Gombitovou. Vašo Patejdl v knihe priznal, že s Marikou boli nielen blízki kamaráti, ale dokonca aj milenci!

Vašo Patejdl Marike zložil niekoľko pesničiek a stal sa tak po Lehotskom, Peterajovi a Žbirkovi štvrtým dôležitým mužom v jej profesijnom živote. Prvýkrát sa spolu stretli už v roku 1976, keď sa Marika ako neznáma dievčina z malej východoslovenskej dedinky presťahovala do podnájmu v Bratislave, aby sa pokúsila dobyť svet svojím spevom. A práve vtedy sa to stalo. Marika a Vašo sa do seba zahľadeli.

Keď potom krehká blondínka o pár mesiacov neskôr spievala s Modusom pieseň Študentská láska, presne vedela, o čom je. Práve takú lásku totiž prežila s Vašom, keď skončila gymnázium a on študoval bratislavskú Vysokú školu múzických umení.

Ako odpovedal na priamu otázku autora knihy, či boli od začiatku viac než len kamaráti, Vašo Patejdl? "Óóóó... Tak ide život. Boli sme si svojho času bližší, ale nerobil by som z toho žiadnu aféru. Skrátka to bola taká študentská láska, obdobie, keď ľudia spolu chodili a my sme boli mladí,“ priznal elánista a upresnil, že s Marikou randil niekoľko mesiacov. Marika po svojom príchode do Bratislavy bývala aj s tromi muzikantmi z Košíc v byte u Janka Lehotského aj s jeho rodinou a neskôr po podnájmoch.



Dlhoročné manželstvo mal Vašo Patejdl s Alenou. Zo vzťahu dvojice sa narodili synovia Vašo a Robo. Na jeseň 2011 vyplávalo na povrch, že okrem manželky Aleny má Vašo Patejdl aj českú milenku Milušu. A dokonca v tom čase mali spolu už aj trojročného syna Bejamína, ktorý sa podľa Blesku narodil vďaka umelému oplodneniu. Išlo teda o naozaj chcené a plánované dieťa.



Zvláštne však je, že hudobník si zakladal novú rodinu skôr, než oficiálne opustil svoju ženu. A podľa všetkého sa Alena o jeho tajnom živote tiež dozvedela len z novín. O Miluši dovtedy evidentne nemala ani tušenia. "Je pravda, že sme náš vzťah udržovali dlhšie, navyše sme mali malého syna. Žil som v paralelnom vzťahu a po nejakej dobe som pochopil, že takto to ďalej nejde. Inak by som sa z toho zbláznil,” povedal teraz Patejdl pre český týždenník Sedmička.

A prečo si vlastne našiel inú? "Život plynul a ja som zrazu začal pociťovať, že sa niečo musí zmeniť. Tak som to urobil,” vyjadril sa. Len sa s tým akosi zabudol priznať manželke... Po vyše tridsaťročnom vzťahu sa dokonca ani nerozviedli hneď po prevalení nevery. Stalo sa tak neskôr .

Patejdl bol skladateľ, aranžér, spevák a hráč na klávesové nástroje. Bol jedným zo zakladateľov skupiny Elán, nahral s ňou prvé štyri albumy. Na konci roku 1984 z kapely odišiel. O 12 rokov sa do nej vrátil a hral v nej na klávesové nástroje. Za svoju umeleckú tvorbu získal viacero ocenení.