FOTO Vebi Nízlová o otcovi dcéry nehovorí, no fanúšičky majú jasno: Sorry, ale Nea je celkom...

Hoci Veronika Nízlová o otcovi dcéry mlčí, fanúšičky jej však ani jasnejšie nemohli povedať, na koho sa Nea podobá.

Keď vlani pred letom Veronika Nízlová oznámila, že čaká svoje prvé dieťa, rovno prezradila, že s jeho otcom sa dohodli, že nebude súčasťou ich rodiny a že mu bude navždy vďačná za tento dar. Samozrejme, hneď sa vyrojili rôzne špekulácie o tom, kto by tak mohol byť otcom jej dieťaťa, lebo ako hovorí staré latinské príslovie, matka je vždy istá, otec neistý (Mater semper certa est, pater incertus.).

A hoci sa zakrátko na to začalo špekulovať, že otcom Veronikinej dcéry, ktorá dostala meno Nea, je mladý herec Matúš Kolarovský, obaja, Veonika aj on "držia bobríka mlčanlivosti", ale je to tak v poriadku, Veronika len dodržuje to, čo oznámila ešte počas tehotenstva. A o otcovi teda môžeme len špekulovať.

V každom prípade Veronika dcéru neskrýva a ukazuje svojim fanúšičkám, ako jej malý poklad rastie. Aj teraz nedávno na svoje meniny zverejnila Veronika jej fotku ku ktorej pripísala, že je to jej najmilšia a najúžasnejšia gratulanta a v krátkom videu len jednoducho napísala, že je "do nej". A ani nečudo, podľa fanúšičiek je Nea krásna ako bábika. Jej otca žiadna nerieši, lebo fanúšičky aj Veronikine kamarátky majú jasno, na koho sa Nea podobá. Pozrite si jej FOTKY v GALÉRII, a budete mať jasno tiež.