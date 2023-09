Sestry Nízlové si to opäť namierili k moru. Dvojičky trávia na dovolenkách viac času, ako doma pri práci.

Veronika a Daniela Nízlové milujú cestovanie a naplno si ho užívajú. Nezastavilo ich ani narodenie dcér. Dievčatá sú ešte len malé slečny a už stihli spoznať väčší kus sveta ako niektorí dospelí. Obe speváčky milujú Európu, no v poslednom čase čoraz častejšie navštevujú aj exotiku, kde si užívajú teplo uprostred zimy.

Tých dovoleniek sa však v ich prípade už nazbieralo trošku viac, čo si už všímajú aj ich fanúšikovia. Na začiatku roka sa naše najslávnejšie dvojičky vybrali na plavbu, ktorá začala v Dubaji a postupne sa dopravili až do Kataru. Tam si spolu s rodinou užívali prvé januárové dni na pláži, v obklopení luxusu a s oveľa príjemnejším počasím, ako bolo u nás. V marci sa už spoločne vybrali do Talianska. I keď vtedy ešte nemali šancu okúpať sa v mori, aspoň si vychutnali príjemnú atmosféru promenád a tunajšiu gastronómiu.

Veronika potom porušila tradíciu a na začiatku leta nevyrazila na dovolenku so svojou sestrou. Do Turecka sa vybrala spolu s dcérou a prekvapivo aj s jej otcom Matúšom Kolárovským. Rodičia malej Ney vychádzajú od jej narodenia veľmi dobre. A i keď netvoria pár, nerobí im problém ísť spolu na dovolenku. Táto destinácia je u Nízlovcov navyše veľmi obľúbená. Veronika a Daniela tam dovolenkovali už viackrát a dokonca aj so svojimi rodičmi.

Anketa Na koľko dovoleniek ročne chodievate? Jednu 50% Dve 50% Viac ako dve dovolenky 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Ďalšiu prímorskú dovolenku si sestry užili v septembri na Cypre a momentálne sú aj spolu s rodičmi na pobyte na Slovensku v glampingu. Na všetkých výletoch sa vždy pochválili luxusnými hotelmi a miestami, ktoré navštívili. Je vidieť, že cestovanie je pre nich skutočnou vášňou a investujú do neho veľa peňazí. Rozpočet na dovolenky musí byť teda slušne veľký a to ešte do konca roka zostáva pár mesiacov a množstvo príležitostí na ďalšie cestovanie.

Keďže navyše pobyty v zahraničí kombinujú aj s častými výletmi po Slovensku, miestami to vyzerá, že Twiinsky viac dovolenkujú ako pracujú. Fanúšikovia sa ani nenazdajú a už ich zásobujú novými fotkami z ďalšej destinácie, kde spoločne zavítajú. Občas ich preto v komentároch podpichnú, kde na to berú peniaze a čudujú sa, že sa nemusia venovať iným povinnostiam.