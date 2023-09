Višňovského nový biznis mnohých prekvapí. Šport, oslavy i zábava pod jednou strechou.

Hokejový majster sveta a bývalý obranca NHL Ľubomír Višňovský (46) sa rozhodol investovať zarobené peniaze do zábavného parku pre deti a tínedžerov. Centrum športovej zábavy postavil so spoločníkom v Bratislave. Bývalý hokejista o sume, ktorú investoval, nechcel veľmi rozprávať. „Lacné to nie je určite. O investícii hovoriť nechcem, ale je to cez pekné okrúhle číslo," odvetil pre PLUS 7 DNÍ.

Hoci je už mesiac detský raj v skušobnej prevádzke, až včera ho oficiálne otvorili. Krstnou mamou sa stala speváčka Tina, ktorá so svojimi dvoma deťmi podobné centrá pravidelne navštevuje. „Ako krstná mama a starý štamgast všetkých sesterským jumparén vám prajem nekonečne veľa verných, ako sme my s Anči a Leom," zapriala majiteľom speváčka. Okrem Tiny na otvorení nechýbal bývalý futbalista Ján Ďurica s dcérou, herečka Helena Krajčiová so synom, moderoval Filip Tůma, ktorý prišiel aj so svojou polovičkou Nelou Pociskovou. Višňovského prišiel podporiť aj bývalý hokejista Richard Lintner a iní.

Višňovský nie je jediný športovec, ktorý investoval do detí a ich športového vyžitia. Už futbalista Marek Hamšík (35) pred dvomi rokmi rozhodol zlepšiť športoviská v Banskej Bystrici, pričom myslel na všetky vekové kategórie. Vytvoril tak najväčší zábavný a športový park na Slovensku s rozlohou vyše tritisíc štvorcových metrov, kde nechýbajú trampolíny, detské ihriská či šmýkačky, spolu okolo päťdesiat atrakcií. Dnes má však so svojou firmou problém. Účty mu zablokoval exekútor.