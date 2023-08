Pre herečku boli niektoré obdobia extrémne dramatické. Pre exmanžela Jana Šulcová veľmi trpela…

Jana Šulcová (†76) prežila bolesť, podvod a neveru. Zo zrady exmanžela Oldřicha Víznera (76) sa nikdy celkom nespamätala. Po rozvode s ním začala brať lieky a holdovala alkoholu. O svojom kedysi milovanom mužovi nechcela ani počuť. Roky sa totiž ich vzťah s dvomi dcérami javil ako idylický. Podľa Blesku sa to v posledných rokoch zmenilo…

Vízner chodil herečku navštevovať, keď na tom nebola zdravotné najlepšie. Herečka pre problémy s liekmi a alkoholom nemala len problémy so zdravím. Stagnovať začala aj jej herecká kariéra.



"Máme úžasný vzťah. Navzájom si strážime deti. A chodievame spolu aj na dovolenky. Som vlastne taká nevlastná mama ich detí, ktoré rada strážim,“ priznala herečka Jana Šulcová. Veľa času trávila s Víznerom, jeho mladšou ženou a ich deťmi. "Vrátili sa k sebe aj keď nie ako partneri, ale ako priatelia a nepohádaní rodičia svojich dvoch dcér,“ prezradila Blesku kamarátka zosnulej herečky.



"My s Oldřichom proti sebe nemáme nič a to vravím úprimne. Vtedy som si poplakala, ale potom som sa cez všetko preniesla. Život má rôzne etapy. Teraz žijeme všetci spolu, chodím k nim na obedy, oslavujeme narodeniny a neustále sa stretávame,“ povedala nedávno Šulcová. Vízner dokonca teraz s dcérami pripravuje jej pohreb. Minulý rok za ňou prišiel na Vianoce.