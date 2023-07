Hviezdny cyklista v tichosti otvoril žilinský zámoček, posledné roky do neho investoval milióny.

Trojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan (33) kúpil v roku 2016 nedokončený palác a spočiatku nebolo celkom jasné, na čo ho využije. Hacienda v žilinskej štvrti Závodie bude napokon dostupná pre každého. Do prevádzky spustil luxusnú reštauráciu a kaviareň, fitnescentrum a pred pár dňami otvoril aj wellness. Už od vstupnej brány, ktorú zdobí obrovské logo s iniciálami SP, vidieť, že nešlo o lacný špás.

Logoman

Rozostavanú nehnuteľnosť s úžitkovou plochou 2 500 štvorcových metrov kúpil cyklista za zhruba 1,7 milióna eur. Najprv sa v kuloároch hovorilo, že bude slúžiť ako rodinné sídlo, Žilinčania spomínali múzeum cyklistickej hviezdy a nakoniec sa z megastavby stalo športové centrum. „Je to veľký projekt, budú tam aj kúpele,“ poznamenal pred rokmi Sagan. A zdá sa, že čo si zaumienil, aj dodržal.



Navyše všetko upravil podľa seba. To, že hacienda patrí Petrovi Saganovi, na návštevníkov kričí už od vstupnej brány. Klimatizovanú posilňovňu zladil do zelena, presne podľa trička, ktoré nosieval počas Tour de France, a stroje označil vlastnými iniciálami. Saganovo veľké logo je aj na dne bazéna v spa, dokonca svetlo nad ním má tvar písmena P preťatého písmenom S. Jeho iniciály sú všade, kam sa pozriete. Na recepcii sa pre zmenu nachádza Petrov veľký čierno-biely portrét a tri zlaté medaily z majstrovstiev sveta. Hviezdny cyklista sa tak na športovom „dôchodku“ nudiť zjavne nebude.

