Po modelkách Peštovej a Kocianovej priznal bývanie v New Yorku aj český tanečník Yemi A.D. Okázalý luxus nie je pre každého.

Je známe, že byt v New Yorku vlastní známa česká topmodelka Daniela Peštová (52), ale aj jej slovenská kolegyňa Michaela Kocianová (34). Nedávno svojím bývaním v spomínanom kozmopolitnom meste zaujal aj český tanečník a choreograf Yemi A.D. Po Českej republike sa usídlil v New Yorku. Aktuálne plánuje dlhšiu cestu do Ázie a svoj exkluzívny byt v Brooklyne ponúkol do prenájmu na dva mesiace.

Exotický tanečník chce byt čím skôr prenajať a na sociálnej sieti zverejnil aj jeho fotografie. „K dispozícií bude spálňa pre hostí s kúpeľnou, dobre osvetlená obývačka s výhľadom zo 47. poschodia priamo na Manhattan a Brooklyn, kuchyňa, posilňovňa, priestor pre spoluprácu a nepretržite otvorená recepcia. Budova, výbava i nábytok sú nové,“ lákal záujemcov.





Daniela Peštová má byt na Manhattane, preplnený najúspešnejšími topmodelkami sveta. Po­dľa amerických „zlatých stránok“ by mala mať nehnuteľnosť na ulici v umeleckej štvrti Soho. Ak americké zoznamy nehnuteľností neklamú, k dispozícii má apartmán v industriálne pôsobiacej budove, ktorú postavil architekt Samuel Warner ešte v roku 1880. Hneď v blízkosti stoja butiky zvučných značiek Balenciaga, Louis Vuitton či Saint Laurent Paris. A tak nečudo, že mesačné prenájmy za loftový apartmán sa pohybujú okolo 14-tisíc dolárov. Byt s rozlohou 265 štvorcových metrov, pri ktorom svieti Peštovej meno, zahŕňa veľkú obývačku s kuchyňou, dve spálne a dve kúpeľne.





Na dolnom Manhattane sa to topmodelkami z našich končín hemží. Sedem rokov tu vo svojom byte žila Michaela Kocianová. Kvôli snúbencovi Arranovi Yentobovi sa v minulosti zdržiavala viac v Londýne, ale od Spojených štátov sa zrejme neodstrihla úplne. Ako americké sídlo si Slovenka uvádza tiež apartmán na päťdesiatom piatom poschodí mrakodrapu Beekman Tower, len na skok od údajného nového sídla Daniely Peštovej. A tiež od ďalšej kamarátky, českej topmodelky Lindy Vojtovej, ktorá žije v inom newyorskom mrakodrape.