Predstaviteľka kultovej Arabely zmenila imidž. Už by ste ju nespoznali…

Herečka Jana Pulmová (64), predtým Nagyová stvárnila pred rokmi princeznú Arabelu. Po veľkej sláve sa však herectvu roky vyhýbala. Krehkú blondínku, ktorú televízni diváci milovali by ste dnes už nespoznali. Kvôli nakrúcaniu výrazne zmenila imidž.

Na sociálnych sieťach sa najnovšie herečka objavuje ako brunetka. Vlasy navyše skrátila na mikádo a mnohí jej fanúšikovia sú zo zmeny imidžu nadšení. "Super farba i strih! Hovorí sa, že tmavé vlasy pridávajú roky, ale Janka u vás to neplatí! Veľmi pekné,“ zaznelo v jednom komentári.



"Robím a zachraňujem, čo sa dá. Starnutie nie je choroba, ale prirodzený proces. A my sme uprostred procesu a snažíme sa dôstojný postoj k životu, k veku a k politickej situácií, ktorá mi denne pridáva šedivé vlasy,“ objasnila Jana Nagyová tajomstvo svojho vzhľadu. "Vlasové experimenty sú osviežujúcim nápojom ženy po šesťdesiatke. I keď manžel by ma najradšej videl blond,“ priznala známa herečka.



Zmenu podstúpila kvôli nakrúcaniu. Stvárni novú rolu v druhej sérií seriálu Hořkého světa pre FTV Prima. Predstaviteľka Arabely naposledy nakrúcali v roku 1993 film Pozemský nepokoj. Potom sa odmlčala na dlhých 29 rokov. Vrátila sa až v roku 2022, kedy stvárnila postavy v rozprávke Princ Mamánek a v dráme Dvě slova jako klíč. Vo väčšine svojich rolí bola blond.