Moderátor Peter Marcin je už 36 rokov ženatý. V spoločnosti ho však s manželkou takmer vôbec nevidieť. Namiesto toho sa ho reportérovi PLUS 7 DNÍ pred pár dňami podarilo stretnúť s neznámou brunetkou.

Po boku inej ženy. Humorista Peter Marcin (57) pôsobí ako vždy veselý a usmiaty človek. Dlhé roky bolo jeho meno neodmysliteľne späté s kolegom Andym Krausom. Preslávila ich humoristická relácia Uragán, neskôr premenovaná na Hurikán. V roku 2006 vytvorili aj jeden z najúspešnejších televíznych sitkomov Susedia, ktorý drží historické rekordy sledovanosti. Posledných deväť rokov moderuje vlastnú talkshow Neskoro večer.

Počas celej Marcinovej kariéry stála po jeho boku manželka Ľuboslava (57), s ktorou žije tridsaťšesť rokov v príkladnom zväzku. Radosť im robí ich jediný syn Peter (35), a hoci je už dospelý a manželia majú viac času iba pre seba, v spoločnosti ich ruka v ruke takmer vôbec nevidieť. Namiesto toho sa reportérovi PLUS 7 DNÍ pred pár dňami podarilo stretnúť zabávača s neznámou brunetkou, ku ktorej mal až podozrivo blízko.

Na humor zbalil manželku

Peter Marcin objavil svoj talent už v detstve, keď svoje prvé verejné vystúpenie absolvoval ako trojročný. Počas základnej školy začal chodiť na hodiny klavíra do ľudovej školy umenia a na gymnáziu založil rockovú kapelu. Neskôr sa venoval ochotníckemu divadlu. Hereckú kariéru však odštartoval v dabingu. Jeho prvou veľkou hlavnou postavou bol veliteľ Riker v seriáli Star Trek. Dodnes požičal svoj hlas mnohým svetovým hercom a rozprávkovým postavám, napríklad Garfieldovi. Dokonca pred viac ako desiatimi rokmi priznal, že na humor zbalil aj svoju manželku.



„A ešte na spev. Doteraz je z neho nadšená a z času na čas jej musím doma hrať na gitare a klavíri a spievať. Keď sme sa zoznámili, mal som v Ružomberku kapelu a asi aj to zavážilo. Ale ak by som mal o tom hovoriť vážnejšie, tak moja žena vždy tvrdila, že som ju upútal svojím prístupom. Tým, že som bol priamy a nikdy sa z ničoho nevykrúcal,“ tvrdil pred rokmi rodený Ružomberčan, ktorý je vraj priamy aj medzi kamarátmi. „Čo na srdci, to na jazyku. Vždy som mal preto nielen veľa kamarátov, ale aj nepriateľov.“

Tajná známosť?

Teraz však tú priamosť Marcin na okamih akoby stratil. Prvý augustový utorok okolo 12.30 ho stretol reportér PLUS 7 DNÍ v istej reštaurácii v Bratislave. Na obede nebol zabávač sám. Spoločnosť mu robila neznáma staršia žena s krátkymi hnedými vlasmi, nahodená v bledých kockovaných nohaviciach, bielom tope a rifľovej bunde.



Neostali sedieť pri stole vnútri, ale dožičili si väčšie súkromie na terase. Na ich polhodinovom rande by nebolo nič zvláštne, keby neznámej brunetke umelec neprejavil pri odchode toľko nežností. Cestou na parkovisko ju Marcin objal okolo pliec a pritisol k sebe, kráčajúc takto k jej autu pôsobili ako pár. Dôvernosti pokračovali aj po následnej vtipnej debate pri aute, kde ju na rozlúčku moderátor dvakrát pobozkal na tvár.



Keďže Marcinova manželka je verejnosti známa ako blondína, ale v posledných rokoch ju nebolo v spoločnosti vidieť, herec ju neukazuje ani na sociálnych sieťach, jej aktuálna podoba je tak trochu záhadou. Pokojne mohla v posledných rokoch radikálne zmeniť imidž, ale pri pohľade na dámu na fotografii to skôr vyzerá na úplne inú osobu. Zisťovali sme preto, kto je brunetka, s ktorou si dal Marcin obed. Na naše prekvapenie to nevedel ani on.



„Preboha, čo ja viem, určite niečo pracovné to bolo, tam sú markizácke štúdiá. Už neviem, kto to bol, netuším,“ odvetil nám zaskočený Marcin, ktorý má vraj každý deň nejaké stretnutie. „Aj teraz idem na ďalšie.“ Až keď sme mu poslali fotografiu, vyjasnilo sa mu. „Ide o fotografku Kaju Čemovú, s ktorou som mal stretnutie kvôli mojej relácii Neskoro večer. Poznáme sa sto rokov,“ priznal s tým, že pri rozlúčke sa vždy s dámami vybozkáva.



Počas tohto leta má tých stretnutí ako maku, vraj je v jednom kole kvôli práci. „Teraz točím pilotný diel komediálneho seriálu, ktorý napísal pán Dušička, a ešte ideme s Danom Danglom pre Markízu točiť jednu šou,“ vyratúval, no zároveň prezradil, že stihol aj oddychovať. „Boli sme v Tatrách s manželkou aj so synom. A ja ešte pracovne v Turecku, kde točíme seriál,“ dodal na záver Marcin, ktorý so svojou ženou žije už roky v rodinnom dome v Lamači.