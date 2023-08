FOTO Zničená mama Vaša Patejdla (†68): Prežila vlastného syna, do krematória nevládala prísť

Otílii Patejdlovej bola oporou dcéra, Vašova sestra.

Zažila najhoršie, čo sa matke môže stať. Otília Patejdlová len nedávno oslávila 90 rokov, no v priebehu mesiaca ju postihol najväčší žiaľ. Zdalo sa, že na zádušnej omši za syna Vaša už nevládze plakať. V bazilike Nanebovzatia Panny Márie na pražskom Strahove sedela medzi najmladším vnukom Benjaminom a dcérou Otkou.

Aj privátny obrad

Pohrebný obrad sa konal pod prísnym dohľadom ochranky, do baziliky sa dostali iba smútiaci hostia, ktorí obdržali pozvánky. Pred rakvou a veľkým kvetinovým srdcom truchlila vdova Miluše so šnúrou perál na krku, ktoré mala na seba aj počas svadobného dňa pred ôsmimi rokmi. S hudobníkom sa vtedy vzali vo Vatikáne a za svedka im bol moderátor Martin Hrdina, ktorý rečnil aj počas smútočného aktu.

Vašo Patejdl mal dva pohreby. Verejný prebehol v bazilike na pražskom Strahove. Zdroj: herminapress.cz

Hneď vedľa vdovy so synom Benjamínom sa v bazilike posadili verejnosti neznáme ženy. Mama a sestra zosnulého muzikanta pricestovali zo Slovenska. Bohužiaľ, do krematória v Strašniciach, kam sa najbližší pobrali na druhý, súkromný obrad, chýbala muzikantova mama Otília. Zničená drobná žena radšej počkala na Strahove, kde sa rodina a najbližší neskôr stretli na kare. Do pražskej reštaurácie Sv. Norbert v areáli strahovského kláštora dostali z kolegov pozvanie najbližší priatelia, medzi nimi boli Felix Slováček či Leona Machálková.

Dve vdovy

Vašo so sestrou Otíliou pochádzajú z „československého“ manželstva. Obaja sa narodili v Karlových Varoch českému otcovi a slovenskej mame. Patejdl starší bol muzikant, ktorý hrával aj s Waldemarom Matuškom. Mama sa živila ako stavebná projektantka a keďže si po čase našla prácu na Slovensku, kam ju to vždy ťahalo, presťahovala sa celá rodina do Bratislavy. Tam od šiestich rokov vyrastala aj budúca legenda našej populárnej hudby.

Mama Otília by mala bývať v bratislavskom Lamači s jedným zo svojich vnukov. Patejldova sestra, ktorá dostala meno po mame, je zase známa tým, že celý život zasvätila tancu. Už vyše dvadsať rokov vedie deti v country súbore. „Moji rodičia boli strašne zlatí, strašne dobrí. Mama je veľmi energická žena, hovoria mi často, že som asi po nej. Ale otec bol taký istý. Detstvo som mala normálne a šťastné," prezradila dcéra Otília pred pár rokmi pre studentskenoviny.sk. „Otec hral vo viacerých kapelách. U nás sa to v podstate tak nejak dedí. Brat je tiež profesionálny muzikant a u mňa, napriek tomu, že som študovala aj hudbu, sa to presmerovalo viac na tanec a pohybovú kultúru," doplnila.

Obe ženy teraz prežívajú najťažšie chvíle. Na pohrebe nechýbali ani Vašovi starší synovia Václav a Robert či exmanželka Alena, s ktorou hudobník udržiaval aj po rozvode korektné vzťahy a ktorá naďalej chodila na koncerty Elánu.