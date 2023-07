Prezidentka oslávila päťdesiatku v rodnom meste.

Čosi bolo vo vzduchu. Súkromná oslava - nápis na luxusnom podstavci otáčal náhodných okoloidúcich pred mostom do kaštieľa. Vchod do pezinského zámku, kde sa v minulosti brali Patrik Rytmus Vrbovský s Jasminou Alagič či boli ubytovaní Geis­sovci, zrazu strážili statní muži s tmavými okuliarmi. Na ceste parkovalo policajné auto. „Neviete, čo sa tu deje?“ pýtali sa prekvapení návštevníci, ktorí sa sem vybrali na víkend. O pár minút už do útrob historického objektu kráčali dámy v honosných šatách a páni v oblekoch.

V zlatej sále

Nebola to narýchlo zorganizovaná schôdzka pre pár príbuzných. V kaštieli si Zuzana Čaputová mohla vyberať z rôznych priestorov, no s takmer stovkou blízkych si napokon vyhodili z kopýtka v Zlatej sále Kataríny Pálffyovej, teda v zámockej miestnosti s najväčšou rozlohou. Na večeru gratulantom podávali viacchodové menu vrátane glazovaných kuracích pŕs s jablkovou tartaletkou a kačacou šťavou. Ako dezert prichystali oslávenkyni tortu, pravdepodobne s jedným makovým poschodím, ako vopred avizovala.

Zámok v Pezinku. Vchod cez most strážili ochrankári. Žúr skončil niekedy o tretej nadránom. Zdroj: INSTAGRAM/simakzamokpezinok

Necelú hodinu pred začiatkom sa dovnútra presúvali dídžeji s aparatúrou a my sme iba špekulovali, či budú hrať pre hlavu štátu. Nakoniec ako zlatý klinec programu sa očakávalo vystúpenie známej kapely Para, ktorej členom je aj bratislavský primátor Matúš Vallo.

Vo „svojej“ fialovej

Zuzana Čaputová ako rodená Pezinčanka to na párty mala z domu iba pár minút cesty. Z limuzíny vystúpila v známych fialových šatách, rovnaké si obliekla už do Londýna na korunováciu britského kráľa Karola III. či na vymenovanie novej úradníckej vlády. Sprevádzal ju partner Juraj Rizman, s ktorým tvorí pár necelé štyri roky.



Mimochodom, v kuloároch sa čoraz častejšie hovorí, že by sa chceli vziať bez toho, aby svadba vyzerala ako súčasť predvolebnej kampane. „Obaja to pripúšťame, zároveň to nie je na programe dňa,“ vyjadrila sa k možnej svadbe Zuzana Čaputová naposledy pre Nový Čas pre ženy a dodala: „To, čo prežívame, je krásne. Som vďačná za to, že sa máme, lebo nie je jednoduché stretnúť po štyridsiatke človeka, ktorý je vám blízky a je vám oporou. Pritom ako muž nežiarli, že som vo vyššej pozícii, čo si ešte viac vážim.“

Už sú všetky blondíny. Dcéru Leu sme takmer nespoznali. Zdroj: Vlado Benko jr.

Ale späť do Pezinka. Medzi prvými sa do zámočku presunula Čaputovej staršia dcéra Lea, z ktorej je po novom blondína. Nasledovala mama Katarína a mladšia dcéra, modelka Emma, ale aj ďalší príbuzní. „Pani prezidentke prajem, aby bola stále taká šarmantná, milá a ľudská,“ prezradil nám starší pán, ktorý sa predstavil ako Čaputovej strýko. A keď začal ukazovať fľašu španielskeho sherry, ktorou mienil neter obdarovať, ďalší z rodiny ho už ťahal za rukáv.



S prázdnymi rukami dorazil úradnícky premiér Ľudovít Ódor. Naopak, podaktorí bývalí kolegovia z Progresívneho Slovenska sa predbiehali, kto vytasí kyticu väčších rozmerov. Nechýbal europoslanec Martin Hojsík, Michal Šimečka, Ivan Štefunko či Michal Truban, ktorého sprevádzala partnerka s deťmi. Možno nečakaná bola prítomnosť novinára Štefana Hríba, exministra kultúry Ladislava Snopka či sociologičky Oľgy Gyárfášovej.

Brošňa do zbierky

Väčšina gratulantov si pre prezidentku pripravila kvety ružovej či fialkovej farby. Jednu z hostiek sme však zahliadli aj s taškou Victoria’s Secret – či Zuzane darovala spodnú bielizeň či, nebodaj, pyžamo, zostalo tajomstvom. Špeciálny dar niesol prezidentke jej dvorný módny dizajnér Boris Hanečka. „Mám pre ňu prichystané svoje srdce,“ doberal si nás so svojím typickým pátosom a na svojom trval, aj keď sme namietali. „Má dve chlopne a je len pre ňu!“



V skutočnosti sa dlhovlasý módny návrhár chystal Zuzane Čaputovej darovať klenot, na ktorý sa vyzbierali s viacerými priateľmi. Ako poznamenal, išlo o brošňu od Nataše Štefunkovej, ktorá vyrábala šperky pre prezidentku už aj v minulosti. Scénografka, kostýmová výtvarníčka a dizajnérka sa s ňou spoznala ešte v čase, keď kandidovala na post hlavy štátu. Štefunkovej brošňu v tvare zlatých lístkov s perlou mala potom na sebe počas prvého stretnutia s pápežom vo Vatikáne, k dánskemu kráľovi si zase vzala kométu zo striebra a perál. „Neviem, či jej slabosťou sú brošne, ale tak sme sa rozhodli. Môže ju využiť kedykoľvek,“ vysvetľoval Hanečka.

Všetko sa muselo ligotať. Personál dolaďoval detaily do poslednej chvíle. Zdroj: KRISTÍNA DUGOVIČOVÁ

Módny tvorca navrhoval prezidentke šaty počas celého funkčného obdobia. O príležitosť obliekať hlavu štátu však budúci rok príde, keďže sa vzdala ďalšej kandidatúry. „Je mi to ľúto, ale úplne to chápem. Neviem, či si ju ako národ zaslúžime. Viete, videl som ju aj v situáciach, v ktorých ju mnoho ľudí nevidelo. A je to ťažšie, ako si ľudia myslia,“ vyzradil čosi zo zákulisia.

Oslavy nemali konca-kraja

Zdá sa, že päťdesiatku oslavovala Zuzana Čaputová niekoľko dní. Cez týždeň prijala gratulantov v Prezidentskom paláci, osobne za ňou boli herci Henrieta Mickovičová a Alexander Bárta, moderátori Veronika Cifrová Ostrihoňová s manželom Matejom Sajfom Cifrom a ich dvoma deťmi, český hudobník Michael Kocáb či generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj.

Medzitým si odbehla do Brna, kde s českým náprotivkom Petrom Pavlom otvárali multižánrový festival. Rozprávali sa tiež medzi štyrmi očami pri vile Tugendhat, podobne ako Mečiar s Klausom v roku 1992, keď spečatili rozpad Československa. „Priatelia, susedia, spojenci. Aj po rozdelení,“ komentovala prezidentka aktuálnu skúsenosť. V tom čase mohla byť už mysľou na privátnej párty k okrúhlinám, na ktorú sa ďalší deň chystala v Pezinku. „Znie až neuveriteľne, že tá päťdesiatka patrí ku mne,“ reagovala na životný medzník.