Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) podal v sobotu poobede podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby obvinených policajného exprezidenta Tibora Gašpara a Romana Stahla v rámci policajnej akcie Ezechiel 7. Zvrat však nastal dnes v noci.

Podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby podal vyšetrovateľ službukonajúcemu prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry spolu s kompletným vyšetrovacím spisom. Píše Tomáš Mácha pre Plus JEDEN DEŇ.

Polícia zároveň reagovala na sobotné medializované vyhlásenia, podľa ktorých je polícia nečinná a nepracuje cez víkend. "Vyšetrovateľ nepretržite od včerajšieho dňa, aj dnes, vykonáva v tejto veci úkony na Národnej kriminálnej agentúre," ozrejmila s tým, že výsledkom úkonov je podnet na väzobné stíhanie obvinených.

Napriek týmto informáciám však došlo v noci zo soboty na nedeľu k veľkému zvratu. Tibor Gašpar bol totiž prepustený, čo potvrdil aj advokát Marek Para a exminister vnútra Robert Kaliňák spoločnou fotografiou s Gašparom o tretej ráno. Policajný exprezident tak bude stíhaný na slobode, o vzatí do väzby Romana Stahla sa rozhodne dnes.

Tibora Gašpara a Romana Stahla zadržali v piatok (11. 8.) v skorých ranných hodinách v súvislosti s podozrením z korupčnej trestnej činnosti. Okrem nich je obvinený aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör. Policajnému exprezidentovi spolu s Bödörom vzniesli obvinenie z troch skutkov kvalifikovaných ako prečin podplácania. Tretiemu obvinenému Romanovi Stahlovi vniesli obvinenie zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a troch skutkov kvalifikovaných ako zločin prijímania úplatku.

Korupčné skutky sa týkajú podplácania verejného činiteľa v súvislosti s vyšetrovaním trestných vecí vedených na NAKA týkajúcich sa spoločnosti Doprastav, Váhostav a Technopol.

Kým bol Gašpar ešte zadržaný, začali sa pred sídlom Prezídia PZ schádzať jeho priaznivci a fanúšikovia, ktorí pred vchodom do budovy zapaľovali sviečky tak, ako sa to robí v prípade, keď niekto zomrie. Prítomní to vraj robili preto, aby nedopadol ako Milan Lučanský (ktorého prípad je oficiálne potvrdený a uzavretý ako samovražda, pozn. red.).

