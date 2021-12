Felix Slováček od svojej exmilenky Gelemovej schytáva jednu ranu za druhou a pritom...

Za dobrotu na žobrotu. Toto si teraz môže povedať muzikant Felix Slováček. Po rozchode so svojou exmilenkou Luciou Gelemovou od nej schytáva jednu ranu za druhou, taký koniec ich vzťahu určite nečakal. A pritom, keď si v máji po siedmich rokoch dali vzťahu zbohom, všetkým tvrdili, že zostávajú naďalej kamarátmi. Dokonca sa kamarátili tak intenzívne, že ich mnohí podozrievali, že ten rozchod bola len kamufláž a ďalej spolu fungujú ako pár.

Keď Felixova manželka Dáda Patrasová opäť osočila Gelemovú, že je zlatokopka, tá sa pre portál extra.cz vyjadrila, ako to fungovalo v ich vzťahu s Felixom. A nebolo to nič lichotivé, Felix musel prehltnúť poriadne horkú pilulku, takto ho ešte nikto neponížil. Pozrite pod druhou FOTO v GALÉRII, aké reči o ňom Lucie šíri. Po tomto jej vyjadrení Felix len chladne vyhlásil, že sa s Luciou definitívne rozišiel. A to ešte netušil, čo ďalšie sa o svojej exmilenke dozvie!

Fotografi Blesku totiž načapali Luciu Gelemovú, ako sa v nemenovanom pražskom hoteli stretla s istým pánom a obaja odtiaľ odišli až ráno, každý osobitným taxíkom. Keď sa toto Felix dozvedel, takmer ho kleplo. „Už nie sme ani kamaráti a Lucie sa musí okamžite vysťahovať z bytu, ktorý platím,“ povedal vytočený Felix českému Blesku. „A zdôrazňujem, že sa musí vysťahovať hneď! Ak to neurobí, zajtra jej osobne zbalím veci do vriec a vynesiem pred ten malešický dom na chodník,“ dodal rozčúlene.

Felix totiž aj po rozchode Luciu ďalej z vlastnej vôle podporoval. „Chcel som ju presadzovať, pomáhať jej, pretože sa mi páčilo, ako je do veci zapálená. Výstavu v Obecnom dome som jej zariadil ...“ vypočítava Slováček. A tiež jej platil podnájom v Malešiciach. „Dokonca som ten byt napísal na ňu a iba ho platil. Tak teraz je s tým koniec!“ zahlásil Felix, ktorý podľa vlastných slov už nemieni ďalej robiť zo seba idiota... Táto správa učite nikoho nepoteší viac, ako jeho ešte stále zákonitú manžeku Dádu.